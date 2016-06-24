Merkel: Avrupa için bir kırılma



Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'de Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı ile sonuçlanan referandumu Berlin'de düzenlenen basın toplantısında değerlendirdi.

İngilizlerin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını "Avrupa için bir kırılma" olarak olarak nitelendiren Merkel, "Üzerinde konuşacak çok fazla bir şey yok. Bugün Avrupa için bir kırılma günüdür, bugün Avrupa'nın birleşme sürecinin kesintiye uğradığı bir gündür" diye konuştu.

İngilizlerin çoğunluğunun ayrılma yönünde oy kullanmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten Merkel, Avrupa'nın daha da bölüneceği şeklinde "hızlı ve basit sonuçlar çıkarılmaması" konusunda da uyarıda bulundu.

Sağduyu çağrısı

Referandum sonucunun sükunet ve sağduyu ile analiz edilmesi gerektiğini ifade eden Merkel, Avrupa Birliği'nin 27 üyesinin ortak karar almasının önem taşıdığını kaydetti. Merkel, "Avrupa Birliği, bugüne doğru yanıtlar verebilecek güçtedir" diye konuştu.

Merkel, İngiltere'nin AB'den ayrılması ile ilgili yürütülecek müzakerelerde İngiltere'nin AB ile sıkı ve dostça ilişkiler içinde olmasının amaçlanması gerektiğini de söyledi.

Merkel ayrıca Almanya'nın özel bir sorumluluk taşıdığını ve Avrupa'nın birliğinin sağlanmasından büyük çıkarları olduğunu ifade etti.

Menzi ve Hollande'a davet

Almanya Başbakanı Merkel, pazartesi günü AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve İtalya Başbakanı Matteo Renzi'yi Berlin'e davet ettiğini, salı günü de Alman hükümetinin tutumu konusunda bilgilendirmek üzere Federal Meclis'te özel bir oturum düzenleneceğini de sözlerini ekledi.