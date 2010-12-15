-MERKEL AVRO'YA SAHİP ÇIKTI BERLİN (A.A) - 15.12.2010 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB'nin ve avro para biriminin, dünya çapında yaşanan ekonomik krizde başarılı olduğunu ispatladığını söyledi. Merkel, yarın Brüksel'de başlayacak AB Zirvesi öncesinde Federal Mecliste yaptığı hükümet açıklamasında, tüm AB ülkelerinin kriz döneminde cesur, birlikte ve kararlı bir şekilde hareket ettiğini savunarak, ''Avro krize dayanıklı olduğunu gösterdi'' dedi. Almanya'nın, avro'dan özellikle büyük ölçüde faydalandığını ve Avrupa'daki sorumluluklarının arkasında durduğunu belirten Merkel, mali ve ekonomik krizin AB'yi çok zorladığını, ancak bu kriz sayesinde AB'nin sorumluluk üstlenmesi bilen bir topluluk olduğunu ispatladığını kaydetti. Krizler nedeni ile zor durumda kalan AB ülkelerine acil yardım yapılmasının her zaman sadece son çare olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Merkel, bu ilkenin, yeni oluşturulması düşünülen krizleri önleme mekanizması için de geçerli olması gerektiğini, bu mekanizmanın 2013 yılı ortalarından itibaren aşırı borçlanan AB ülkeleri için işlerlik kazanmasının beklendiğini söyledi. Brüksel'de yapılacak zirvede, AB sözleşmesinde küçük bazı değişikliklerin yapılması konusunda da anlaşmaya varılmasını beklediğini belirten Merkel, bu değişikliklerin 2011 yılı ilkbaharında yapılacak AB Zirvesinde kabul edilebileceğini kaydetti. Muhalefetteki Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Federal Meclis Grubu Başkanı olan Frank-Walter Steinmeier ise, hükümeti, krizin yarattığı olumsuz etkileri görmemekle eleştirerek, hükümetin Avrupa Merkez Bankasının (EZB) verdiği ''alarm sinyallerini duymak istemediğini'' savundu. Steinmeier, şimdi önemli olanın, çaresiz durumda kalan mali piyasalar için cesaret verici bir tasarının hazırlanması olduğunu söyledi.