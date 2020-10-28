Merkel, artan Koronavirüs vakaları sebebiyle yeniden karantina uygulaması istiyor

Almanya'da son günlerde hızla artan ikinci dalga yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları karantina uygulanmasını yeniden gündeme getirdi. Başbakan Angela Merkel, ülkedeki eyalet başbakanları ile bir toplantı yaparak önümüzdeki aydan itibaren uygulamayı planladığı yeni karantina tedbirleri için federal liderleri ikna etmeyi amaçlıyor.

Merkel'in 16 eyalet başbakanına sunduğu taslak öneride karantina uygulamasının 4 Kasım'dan itibaren ay sonuna kadar ülke genelinde uygulanması isteniyor. Yeni tedbirlerle "enfeksiyon dinamiklerinin" kırılması ve "Noel tatilinde ailelerin ve arkadaşların Covid-19 kuralları çerçevesinde yeniden bir araya gelmesi" hedefleniyor.

Önerilen yeni karantina kuralları neler?

Euronews'in aktardığına göre; yeni karantina uygulamasında sosyal temasın sınırlanması isteniyor. Buna göre yalnızca iki ailenin bir araya gelmesine izin verilecek. Ayrıca iç turizm de kısıtlamalardan payını alacak. Otellerde konaklama yapmak esaslı bir gerekçe haricinde yasaklanacak.

Karantina önerisinde okulların ve kreşlerin açık kalması isteniyor, ancak yeni hijyen tedbirlerinin getirilmesi gündemde.

Yeni tedbirler kapsamında ilkbaharda uygulandığı üzere barlar, cafeler ve gece kulüplerinin kapatılması söz konusu. Restoranların ise yalnızca paket servis vermesine izin verilecek.

Merkel ayrıca sinema ve tiyatroların yanı sıra spor salonları ve yüzme havuzlarının da kapatılmasını talep ediyor.

Öneride güzellik sektörü için de çeşitli kısıtlamalar söz konusu. Covid-19 kuralarının uygulanması şartıyla kuaför ve berberlerin açık kalması, fizyoterapi gibi tedavi hizmetlerinin verilmeye devam edilmesi öneriliyor.

Ancak masaj, güzellik ve dövme salonlarının kapatılması isteniyor. Tasarıda ayrıca oyun salonları, eğlence merkezleri ve genelevlerin de kapatılması talep ediliyor.

Toplam can kaybı 10 bin 98'e yükseldi

Almanya hastalık kontrol ve önleme merkezi Robert Koch Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre ülkede son 24 saatte 14 bin 964 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Salgının başlamasından bu yana ülkedeki en yüksek vaka sayısı olan bu rakam ile toplam vaka sayısı 450 bine yaklaştı.

Son 24 saatte 27 kişinin can verdiği salgında toplam can kaybı 10 bin 98'e yükseldi.