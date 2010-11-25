-MERKEL: ANKARA PROTOKOLÜ YERİNE GETİRİLMELİ BERLİN (A.A) - 25.11.2010 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ankara Protokolü'nün yerine getirilmesi ve Kıbrıs sorununun çözülmesi gerektiğini söyledi. Merkel, Almanya'daki Türk basının temsilcileri ile başbakanlıkta bir toplantı düzenledi. Almanya Başbakanı Merkel, burada yaptığı konuşmada, Ankara Protokolü'nün Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde bir sorun oluşturduğunu belirterek, "Ankara Protokolü yerine getirilmeli. Bu konuda ilerleme sağlamamız gerekir. Gelecek yılın başında Güney Kıbrıs'a giderek bu alanda üzerime düşeni yapacağım" dedi. Türkiye ile Almanya'nın 2 dost ülke olduğunun altını çizen Merkel, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un yaptığı Türkiye ziyaretinin de bu alanda önemli katkı sağladığını ifade etti. "Türkiye Almanya'nın dostudur, birbirimizden çok şey öğrenebiliriz" diyen Merkel, Türkiye'nin aynı zamanda önemli siyasi ve ekonomik bir partner ülke olduğunu söyledi. Türkiye'nin AB sınırında genç nüfusuyla dinamik bir ülke, G-20 ve NATO içinde, ayrıca Ortadoğu'da önemli bir müttefik olduğuna işaret eden Merkel, Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili olarak daha önce varılan anlaşmalara da sadık olduklarını kaydetti. Merkel ayrıca, "Ben ülkedeki göçmen kökenli insanların da başbakanıyım" dedi. Türkiye Almanya Kültür Forumu Yönetim Kurulu Sözcüsü Osman Okkan da gelecek yıl işgücü göçünün 50. yılı kutlamaları çerçevesinde Türk ve Alman hükümetlerinin de ortak bir etkinlik düzenlemesini ümit ettiklerini belirtti.