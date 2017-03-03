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Dünya

Merkel: Almanya'da etkinliklere dair kararlar yerel düzeyde alınır

Almanya'da Bekir Bozdağ'ın katılacağı duyurulan toplantıya verilen izin, salon yetersizliği gerekçe gösterilerek geri çekilmişti

03 Mart 2017 18:39

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'nın Gaggnenau kentinde konuşmacı olarak katılacağı referandum etkinliğinin alt yapı gerekçesiyle iptal edilmesiyle ilgili "Almanya'da etkinliklere dair kararlar yerel düzeyde alınır" dedi.

Ne olmuştu?

Almanya'da Bekir Bozdağ'ın katılacağı duyurulan toplantıya verilen izin, salon yetersizliği gerekçe gösterilerek geri çekilmişti. Ayrıca Köln'de 5 Mart Pazar günü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılacağı bildirilen toplantı için salon verilmemişti. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrılırken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik'ten de Almanya'ya tepki gelmişti.

 

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