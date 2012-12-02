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Dünya

Merkel: Almanya, İsrail'in tarafında

Merkel, haftalık video mesajında, Almanya’nın İsrail ile 1965 yılında beri diplomatik ilişkileri sürdürdüğünü ve o zamandan beri de ikili ilişkileri adım adım geliştirdiklerini belirtti

02 Aralık 2012 01:17

İsrail'in, Hamas saldırıları karşısında, vatandaşlarını korumasının hakkı olduğunu söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Bu konuda İsrail'in tarafındayız" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin İsrail'in tarafından yer aldığını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, haftalık video mesajında, Almanya'nın İsrail ile 1965 yılında beri diplomatik ilişkileri sürdürdüğünü ve o zamandan beri de ikili ilişkileri adım adım geliştirdiklerini belirtti.

İsrail'in güvenliğinin önemli olduğunu ve bu konuda İsrail'in tarafında yer aldıklarını, bunu Hamas'ın füze saldırılarında açıkça ortaya koyduklarını dile getiren Merkel, İsrail'in vatandaşlarını korumasının sadece hakkı değil, aynı zamanda bir görevi olduğunu ifade etti.

Merkel, Almanya'nın, birçok ülke gibi iki devletli çözümden yana olduğunu, bundan dolayı İsrail ile Filistinliler arasında barış görüşmelerinin hızlı bir şekilde yeniden başlaması gerektiğine inandıklarını vurguladı.

Gelecek hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile birçok kabine üyesinin hükümetlerarası görüşmeler için Berlin'e geleceğine işaret eden Merkel, görüşmelerde ekonomi, bilim, karşılıklı gençlik değişim programı ve çevre konularının ön planda olacağını kaydetti.

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