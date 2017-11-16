Merkel: Almanya iklim hedeflerinde kararlı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Bonn'da devam eden BM İklim Değişikliği Konferansı'ndaki konuşmasının odağında, kömürden elde edilen enerjinin azaltılması hedefi yer aldı. Merkel, Almanya'nın iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerine bağlığını vurguladı.

"Kömürün, özellikle de linyit kömürünün, iklim hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlaması gerekiyor" diyen Merkel, uluslararası heyetlere seslendiği konuşmasında, "Ama bunun nasıl olacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte titizlikle tartışmamız gerekiyor" ifadesini kulandı.

Başbakan bir sonraki adımın, "Almanya'nın 2050 yılına kadar orta ve uzun vadeli iklim koruma planını somut önlemlerle doldurmak" olduğunu söyledi. Merkel, bunun Almanya gibi zengin bir ülke için bile kolay olmadığını vurgulayarak, Almanya'nın iddialı 2020 iklim koruma hedeflerinde de eksikler olduğunu kabul etti.

Merkel, "kömürün ve özellikle de linyit tüketiminin oldukça fazla olduğu Almanya'da, iklim koruma hedeflerine ulaşılması için kömür tüketimi konusuna gereken önemin verilmesi gerektiğini" söyledi.

Almanya'nın çelişkili durumu eleştiriliyor

İklim değişikliğiyle küresel mücadele konusunda lider ülkelerden biri olarak bilinmesine karşın, halen kömürle çalışan 77 enerji santrali bulunan Almanya, elektriğinin yaklaşık yüzde 40'ını söz konusu santrallerden sağlıyor. Avrupa Birliği'nin karbondioksit salınımlarının yaklaşık beşte biri kömürle çalışan santrallerden kaynaklanıyor. Bunun yarısından da Almanya ve Polonya sorumlu.

Uzmanlar, Almanya'nın, içerdiği yüksek karbon nedeniyle en kirli fosil yakıt olan linyit ve diğer kömür madenlerini kısa süre içinde kapatmaması halinde; sera gazı salınımlarını 2020 yılına kadar 1990'a kıyasla yüzde 40 azaltma hedefini tutturmasının imkânsız olduğunu belirtiyor.

Yenilenebilir enerjiye geçiş konusunda koyduğu hedefler nedeniyle "İklim Başbakanı" lakabı takılan ancak bu hedeflerden uzaklaşmakla eleştirilen Angela Merkel şu günlerde, kömür madenlerinin kapatılmasını şart koşan Yeşiller ile zorlu koalisyon görüşmeleri gerçekleştiriyor. Çevreciler, bu görüşmeler neticesinde Almanya'nın kömürü bir an önce terk edip rüzgâr ve güneş enerjisi gibi sürdürülebilir kaynaklara geçmesi için adım atacak bir hükümet kurulmasını ümit ediyor.

Bonn'daki konuşmasında, Berlin'de devam eden koalisyon görüşmelerinde iklim koruma hedeflerine nasıl ulaşabileceği konusunun da yer aldığını hatırlatan Merkel, "ama aynı zamanda yeni istihdam alanları yaratılması gibi sosyal sorunlar ve ödenebilir enerji" konusunun da ele alındığını söyledi. Bu konuda toplum içinde de büyük tartışmalar yaşandığını belirten Başbakan, "Bunu çözmemiz, makul ve kalıcı bir biçimde çözmemiz gerekiyor" dedi.

Macron: AB devreye girmeli

Konferansta konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron da Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'in (IPCC) çalışmalarında ABD'nin çekilmesiyle ortaya çıkacak finansal boşluğun Avrupa Birliği tarafından kapatılmasını istedi. Fransa'nın bu konuda üzerine düşeni yapacağını belirten Macron, IPCC 2018'de verimli çalışmayı engelleyecek hiçbir mali kaynak eksikliğinin bulunmayacağını söyledi. Macron'un konuşması, katılımcılar tarafından büyük alkış aldı.

Macron ayrıca iklimin korunmasına yönelik politikaların teşvik edilmesi için, AB karbondiyoksit salınım hakkı kapsamında bir ton karbondiyoksit başına 30 Euro ödenmesini istedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ise aralarında ABD olmasa da ulusrarası toplumdan iklim koruma konusuna gereken önemi vermesini istedi. Steinmeier tarihi nitelikteki 2015 Paris Antlaşması'ndan geri dönüşün mümkün olmaması gerektiğini vurguladı. Steinmeier, "Paris Anlaşması ancak sözlerin yerini eylemler alırsa çığır açacak niteliğe kavuşacak" dedi.

Gutterres'ten daha iddialı politikalar için çağrı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de konuşmasında uluslararası topluma daha iddialı iklim politikaları izlemeleri çağrısında bulundu. "İklim değişikliği günümüzün en belirleyici tehlikesi" diyen Guterres, "Hep birlikte daha hızlı bir biçimde ilerlemeliyiz" şeklinde konuştu. Guterres geçen yıl fosil yakıtlara ve emisyon hacmi yüksek sektörlere takriben 825 milyar dolar yatırım yapılmasını da eleştirdi. Bunun sürdürülebilir bir geleceğe yönelik bir yatırım olmadığını vurgulayan Guterres, iklim dostu yeniden yapılanmaların ekonomilere yeni itici güç olacağını söyledi.

BM İklim Değişikliği Konferansı, Cuma günü sona eriyor. Bonn'daki konferans, bir yıl sonra Polonya'nın Katowice kentinde yapılacak ve Paris Anlaşması'yla atılacak somut adımların kesinleştirileceği konferansa hazırlık niteliği taşıyor ve bu konudaki pazarlıkların ilerletilmesini hedefliyor.

dpa/epd/Reuters/AFP/Phoenix,MK/CÖ

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