-Merkel: Almanya için utanç verici BERLİN (A.A) - 14.11.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2000 yılından bu yana 8 Türk ve 1 Yunan'ın aşırı sağcılar tarafından öldürülmesiyle ilgili olarak, bunun ülkesi için utanç verici bir durum olduğunu söyledi. Merkel, genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) Leipzig kentinde düzenlediği parti kurultayında yaptığı konuşmada, ülkesinde yabancıların öldürülmesiyle ilgili olarak "aşırı sağcı terörizmi" sert bir dille kınadı. "Bu Almanya için utanç verici bir şey" diyen Merkel, cinayetlerin aydınlatılması için her türlü çabayı harcayacaklarını söyledi. Merkel ayrıca, Avrupa'nın ekonomik durumunun kötü olması durumunda Almanya'nın durumunun da kötü olacağını, bu nedenle avronun korunması için her türlü çabanın harcanması gerektiğini ifade ederek, "Avro başarısız olursa, Avrupa başarısız olur" şeklindeki sözlerini yineledi. Almanya'da işsizliğin ilk kez 3 milyonun altına düştüğünü de belirten Merkel, ülkede işsiz tek bir insan kalmayana kadar çabalarını sürdüreceklerini söyledi. Almanya'nın nüfusunun azaldığına ve yaşlı nüfusun arttığına da dikkat çeken Merkel, gelecek yıllarda öğrenci sayısının yüzde 30 oranında azalacağını, bu sorunun çözülmesinin çok önemli olduğunu kaydetti. Alman hükümetinin göç ve uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer de, Berlin'de yaptığı açıklamada, aşırı sağcıların bugüne kadar fark edilmeden cinayet işleyebilmiş olmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, cinayetlerin bir an önce açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi. Aşırı sağın bugüne kadar hafife alınıp alınmamış olduğunun da araştırılması gerektiğini ifade eden Böhmer, Almanya'da insanların çok büyük çoğunluğunun, kökeni ne olursa olsun tüm insanlarla barış içinde yaşamak istediğini, ülkesinde yabancı düşmanlığına, nefrete ve şiddete yer olmaması gerektiğini düşündüğünü kaydetti. Öte yandan, Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich de, 2000 yılından beri işlenen seri cinayetlerle aşırı sağcıların bir ilgisi olduğunun bugüne kadar görülememiş olmasının çok endişe verici olduğunu belirterek, Thüringen Eyaleti Anayasayı Koruma Dairesi'nden olayların aydınlatılmasını istedi. Bu arada, intihar eden aşırı sağcı katillerin cinayetlerde kullandığı Ceska 83 marka Çek yapımı tabancanın İsviçre'den Almanya'ya getirilmiş olduğu tespit edildi.