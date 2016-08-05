Merkel Almanların desteğini kaybediyor



Temmuz ayındaki saldırılardan sonra Almanya'da terör korkusu arttı. Infratest Dimap adlı araştırma şirketinin anketine göre Almanların yüzde 76'sı saldırıların devam edeceğini düşünüyor. Bu oran, Brüksel saldırılarını izleyen anket sonucunun dokuz puan üzerinde. 2015 yılının ocak ayında Almanya'nın terör saldırılarına hedef olabileceğini belirtenlerin oranı yüzde 45'ti. Alman güvenlik makamlarına duyulan güvende ise azalma olmadı. Almanya'nın terörden iyi korunduğu görüşünde olanların oranı yüzde 55'i buluyor.

Mülteci politikası Merkel'e puan kaybettirdi

Alman hükümetinin mülteci politikasını yeterli bulanların sayısında ise azalma oldu. Başbakan Angela Merkel'in mülteci politikasını doğru bulanların oranı yüzde 34'e geriledi. Ankete katılanların yüzde 65'i Merkel'in mülteci politikasını reddediyor. Angela Merkel'in yönetiminden memnun olanların oranı bir ayda 12 puan gerileyerek yüzde 47'ye indi. Mülteci krizinin patlak vermesinden bu yana dalgalanmaya başlayan Merkel'in popülaritesi son olarak şubat ayında yüzde 46 ile daha düşük bir orana inmişti. Merkel puan kaybederken, koalisyon içinde ona muhalefet eden Bavyera Eyalet Başbakanı Horst Seehofer'in politikasını onaylayanların oranı yüzde 44'e çıktı.

Siyasi liderlere verilen notlar seçmenin tercihi üzerinde ise etkili olmadı. "Şimdi seçim olsa kime oy verirdiniz?" anketinin sonuçları temmuz anketinden bu yana değişmedi. Kamuoyu araştırmasına göre muhafazakar Birlik partilerinin oy potansiyeli yüzde 34. Sosyal Demokrat Parti'nin yüzde 22, Yeşiller'in yüzde 13, Almanya için Alternatif'in yüzde 12, Sol Parti'nin ise yüzde 9. Sadece Hür Demokrat Parti temmuzdan yana bir puan kaybederek yeniden yüzde 5'lik baraj seviyesine indi.

Almanların çoğu Türkiye'nin AB üyeliğine karşı

Almanların ezici çoğunluğu Türkiye Hükümeti'nin politikalarını tasvip etmiyor. Darbe girişimini izleyen açığa alma ve tutuklama kararlarını Almanların yüzde 90'ı doğru bulmuyor. Hükümete hak verenlerin oranı ise sadece yüzde 5. Yaklaşık on Alman'dan dokuzu Türk demokrasisinin tehlikede olduğunu düşünüyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınmasına karşı olanların oranı mayıs ayından bu yana 12 puan artarak yüzde 80'e çıktı. On yıl önce Almanların yarıdan fazlası Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinden yanaydı.

Almanlar, Rusya'daki doping skandalına isse daha ılımlı tepki gösteriyor. Rus sporcuların toptan Olimpiyatlardan men edilmemesini doğru bulanların oranı yüzde 66. Yüzde 30 "Uluslararası Olimpiyat Komitesi Rusya'nın Olimpiyatlara katılmasını yasaklamalıydı" diyor. Spor müsabakalarında centilmenlik kurallarına uyulduğu görüşünde olanların sayısı ise sürekli azalıyor. Ankete katılanların yüzde 48'i sporcuların doping yapmadığına inanırken, ‘doping yapmadan sporda başarılı olunamayacağına' inananların oranı yüzde 43'ü buluyor.