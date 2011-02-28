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Dünya

MERKEL: ALMANCA ÖĞRENİLMESİ ŞART HANNOVER (A.A)

28 Şubat 2011 21:28

-MERKEL: ALMANCA ÖĞRENİLMESİ ŞART HANNOVER (A.A) - 28.02.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde yaşayan göçmenlerin iş hayatında başarılı olabilmesi için iyi bir şekilde Almanca öğrenilmesinin şart olduğunu söyledi. Başbakan Merkel, Hannover kentinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile açılışını yapacağı CeBIT fuarına gelişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, açılıştan sonra Erdoğan ile akşam yemeğinde görüşeceğini ve ağırlıklı konuyu Almanya'da yaşayan Türklerin uyumunun oluşturacağını belirtti. Almanca öğrenilmesinin kendisi için uyumun en önemli konularından biri olduğunu ifade eden Merkel, "Burada başarılı olunması için Almanca öğrenilmesi şart" dedi. Türkiye'nin gelişen, dinamik bir ülke olduğunu belirten Merkel, bu nedenle Erdoğan ile CeBIT fuarının açılışını yapacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

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