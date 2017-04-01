Merkel, Alman İstihbarat Başkanı'na kızmış: Benim neden haberim olmadı?

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), Alman Haberalma Servisi’ne (BND) verdiği ‘Almanya’daki FETÖ’cüler’ listesi bu ülkede soruşturma konusu olurken, oklar Alman Haberalma Servisi Başkanı Bruno Kahl’e döndü.

Hürriyet Berlin Temsilcisi Celal Özcan'ın haberine göre, liste haberinin ardından Almanya Şansölyesi Angela Merkel, salı günü istihbarat başkanları ve yetkili bakanlarla değerlendirme yaptı. İstihbarat başkanları bu toplantıda, MİT’in Almanya’da izlediği öne sürülen listedeki isimler arasında Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Michelle Müntefering’in de olduğu konusunda bilgi vermedi. Aynı akşam Alman basını listede Müntefering ve bir eyalet milletvekilinin yer aldığını duyurdu. Frankfurter Allgemeine gazetesinin (FAZ) haberine göre, Merkel çarşamba sabahı Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı ile Federal Güvenlik Kurulu’nda bir araya geldi. Toplantıya BND Başkanı Bruno Kahl de çağrıldı. Merkel, listede Alman milletvekilinin adının yer aldığı haberini basından öğrendikleri için BND Başkanı Kahl’e tepki gösterdi. Ancak BND Başkanı bu konuda kendisinin de bilgilendirilmediğini savundu.

FAZ’ın haberine göre Merkel, toplantıda Kahl’e 2 hafta önce Spiegel dergisine verdiği röportajdan dolayı da kızdı. Kahl dergiye, ‘15 Temmuz darbe girişiminin ardında Gülencilerin olduğuna inanmadıklarını’ söylemişti.