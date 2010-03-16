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Dünya

Merkel, Alman devleriyle Türkiye'ye geliyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel 29-30 Mart tarihlerinde Türkiye’de olacak.

16 Mart 2010 02:00

T24 - Türkiye’nin AB’ye tam üye değil imtiyazlı ortak olması görüşünden taviz vermeyen Almanya Başbakanı Angela Merkel 29-30 Mart tarihlerinde Türkiye’de olacak. Merkel’in gezisine Almanya’nın dünyaca ünlü dev şirketlerinin yöneticileri de katılacak.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, 29-30 Mart tarihlerinde Türkiye’ye yapacağı resmi ziyarete Almanya’nın dünya devi şirketlerinin yöneticileri de katılacak. Berlin’deki başbakanlık kaynakları, ziyarete Alman iş dünyasından kimlerin katılacağının henüz netleşmediğini söylediler. Merkel’in ekonomi ve eğitim alanlarında işbirliğini içerecek iki günlük ziyaretinde Alman şirketleri, Türkiye’de yeni yatırım imkanlarını araştıracak. Ziyaret sırasında, İstanbul’da Türk-Alman Üniversitesinin temelinin atılması da planlanıyor. Üniversite yeri olarak Sarıyer düşünülüyor.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak Türkiye’ye gelecek Merkel’i Ankara’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de kabul edecek. Ankara ve İstanbul’da Türk iş dünyasının önde gelen isimleriyle de buluşacak olan Merkel’in, Goethe Enstitüsü’nü ziyaret edip burada Almanca öğrenen Türk gençleriyle görüşmesi de öngörülüyor. Merkel ziyaretin İstanbul ayağında Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret edip dini temsilcilerle de buluşacak.


Hitit Sfenksi istenecek

Ziyaret sırasında, Berlin’deki dünyaca ünlü Bergama Müzesi’nde sergilenen, Türkiye’nin tamir edilmesi için Almanya’ya gönderdiği, ancak Almanların iade etmediği Hitit Sfenksi de gündeme gelecek. Ankara, Hitit sfenksinin iade edilmesini isteyecek. Türk kaynaklar, İkinci Dünya Savaşı yıllarında onarılması için Almanya’ya gönderilmiş iki sfenksten birisinin iade edildiğini ancak diğerinin ise alıkonulduğunu belirterek, “Berlin’de bulunan sfenksle ilgili elimizdeki tüm belgeler mevcut. Bunu defalarca Alman makamlarına ilettik. Bu sfenksin bulunduğu yere iade edilmesi gerekir. Almanlar ise sfenksin Doğu Almanya’dan kendilerine miras kaldığını savunuyorlar. Berlin, bu talebimizi yerine getirmek zorunda” dediler.


Diğer konular

Türkiye’nin AB üyeliği için “imtiyazlı ortaklık” görüşünden taviz vermeyen Merkel’e, Ankara “Ahde vefa ilkesini” hatırlatacak. Merkel’in temaslarında öne çıkacak diğer siyasi konular şunlar olacak:
Türk vatandaşlarına vize kolaylığı,
İran, Irak, Afganistan ve Ortadoğu’da işbirliği,
Türkiye-Ermenistan yakınlaşma süreci,
Türkiye-Yunanistan ilişkileri,
Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çalışmalar ve KKTC’ye ekonomik ambargonun kaldırılması.


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