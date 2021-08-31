Merkel: Afganistan'da Almanya'da oturum izni olan 10 bin ila 40 bin arası kişi kaldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan’da kalan ancak Almanya’da oturma izni olan 10 bin ila 40 bin arasında insan olduğunu söyledi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Avusturyalı mevkidaşıyla katıldığı basın toplantısında konuşan Merkel, tahliye çalışmaları sonlanırken çeşitli kalkınma organizasyonlarında çalışan ancak Almanya’da oturma izni olan 10 bin ila 40 bin arasında insanın Afganistan’da kaldığını söyledi. Merkel, bu kişilerin kendilerini tehdit altında hissetmesi durumunda tahliye edilme hakkı olduğunu belirtti.

Merkel “Şu anki odak noktamız yerel personel ve bu yalnızca 300 insan değil, 10 bin ila 40 bin arasında insan. Kaçının kalmak istediğini kaçının dönmek istediğini göreceğiz” dedi.