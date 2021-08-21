T24 Dış Haberler

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan ordusunun Taliban'a göstereceği direnç konusunda yanıldıklarını söyledi.

Başbakanlığa aday olmasa da 26 Eylül seçimleri için kampanya konuşmaları yapmaya devam eden Merkel, "Afgan ordusu nefes kesici bir hızda çöktü" dedi.

Almanya lideri, "Direnişin daha güçlü olmasını bekliyorduk" dedi.

Merkel, şu anda odaklarının Afganistan'dan ayrılmak isteyenleri çıkarmak olduğunu belirtirken, gelecekten neyin başarıldığı ve neyin başarılamadığı konusunda konuşulması gerekeceğini ifade etti.