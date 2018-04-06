T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Merkel ABD'de Trump ile görüşecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Nisan ayı sonunda ABD'de Başkan Donald Trump ile bir araya geleceği bildirildi.

06 Nisan 2018 00:32

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Nisan ayı sonunda Başkan Donald Trump ile görüşmek üzere ABD'ye gideceği bildirildi. Alman Bild gazetesinde Perşembe günü bu yönde çıkan haber, Reuters haber ajansına konuşan ABD'li üst düzey bir hükümet yetkilisince teyit edildi. ABD'li yetkili, Merkel'in 27 Nisan'da Başkan Trump ile bir araya geleceğini kaydetti.

Alman hükümeti ise buluşmayla ilgili teyitten kaçınarak, başbakanın randevularının sadece bir hafta öncesinden açıklandığına işaret etti. Almanya Başbakanı Merkel, bir hafta önce Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Geçen yıl iki liderin Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede ele alınan bazı başlıkların Merkel'in bu yılki ziyaretinde de gündem maddelerini oluşturması bekleniyor. Ticari ilişkiler, Almanya'nın savunma giderleri ile ilgili iki ülke arasında yaşanan tartışma, Rusya ile ilişkiler, İran ile yürürlükteki nükleer anlaşmanın geleceği ve Ortadoğu konularının iki liderin gündeminde öne çıkması bekleniyor.

ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getirme planı Almanya'da yoğun tepkiye neden olmuş, ABD ilk etapta AB ülkelerini ek vergilerden muaf tutmuştu. İki ülke arasındaki ihtilaf konularından birini de ABD'nin NATO üyesi müttefiki Almanya'dan savunma giderlerini artırması talebi oluşturuyor. Trump, geçen yılki görüşmede bu talebini yinelemiş, Merkel ise Almanya'nın NATO hedefleri doğrultusunda yüzde 2024'e kadar savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sine çekme hedefine bağlı olduğunu söylemişti.

Ziyaret, Merkel'in dördüncü başbakanlık döneminde ABD'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak.

DW,rtr,dpa/SÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Başbakanı Angela Merkel NisanABD Başkan Donald TrumpBaşbakanı Angela Merkel NisanBaşkan Donald TrumpABDBildPerşembeReutersMerkelNisan Başkan TrumpBaşbakanı MerkelTrumpBeyaz SarayAlmanyaRusyaOrtadoğuABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24