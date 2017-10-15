Merkel: AB zirvesinde Türkiye'ye ilişkin karar alınmayacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, gelecek hafta yapılacak Avrupa Birliği (AB) zirvesinde Türkiye'nin gündeme geleceğini, ancak üyelik müzakereleri konusunda herhangi bir karar beklenmediğini açıkladı.

Merkel, dün yayınlanan video mesajında 19-20 Ekim tarihlerinde yapılacak Avrupa Birliği zirvesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zirvede Türkiye'yi gündeme getirmek istediğini belirten Merkel, "Çünkü çok fazla sayıda insan bize göre haksız yere cezaevinde tutuluyor ve siyasi gelişmeleri büyük bir endişe ile izliyoruz" dedi.

Bu zirvede karar alınmasını beklemediklerini vurgulayan Merkel, "Ama mevkîdaşlarımın Türkiye ile ikili ilişkileri nasıl gördükleri konusundaki görüşlerini ve gerektiğinde hangi sonuçları çıkarabileceğimizi öğrenmek istiyorum" şeklinde konuştu.

AB Komisyonu'ndan rapor talebi

Merkel video mesajında, Türkiye'deki gelişmeler nedeniyle AB Komisyonu'ndan bu ülkedeki duruma ilişkin bir rapor hazırlamasını istediklerini de sözlerine ekledi.

Spiegel Online haber portalında yayınlanan haberde, söz konusu raporun olumsuz olmasının beklendiği, böylelikle Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesi yönünde baskının artacağı ifade edilmişti. Habere göre, raporda Türkiye'nin Kopenhag Kriterleri'ni ne kadar yerine getirdiğinin incelenmesi istenmişti.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel'in yanı sıra Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz, seçim kampanyası sırasında beklenmedik bir şekilde Türkiye ile üyelik müzarekelerine son verilmesini istemişti.

Ancak Almanya bu önerisinde yalnız kalmıştı. Spiegel'in haberinde AB Komisyonu'nun da bu öneriye kuşkuyla yaklaştığı belirtilmişti. Haberde, AB Komisyonu'nun Türkiye İlerleme Raporu'nu ilkbahar aylarında açıklamak istediği bu zirvede ise sadece Türkiye'ye üyelik öncesi yapılan yardımların nasıl azaltılabileceğine ilişkin bir rapor sunmak istediği kaydedilmişti.