T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Merkel AB zirvesinde Türkiye ile anlaşma için bastıracak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. Merkel, mülteci krizini aşmak için hangi formül üzerinde durduğuna açıklık getirdi.

16 Şubat 2016 22:10


Almanya Başbakanı Angela Merkel, 18-19 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan AB zirvesinde, "mülteci krizi konusunda Türkiye ile üzerinde anlaşılan eylem planını hayata geçirmek için var gücüyle çaba harcayacağını" söyledi.

Türkiye'ye 3 milyar euro verilecek

Geçen yıl Türkiye ile Avrupa Birliği arasında kararlaştırılan eylem planında, AB'ye olan sınırlarını daha sıkı denetlemesi kaydıyla Türkiye'ye 3 milyar Euro'luk destek sağlanması öngörülüyor. Türkiye, AB'nin para yardımını Suriyeli mültecilere yardım çalışmalarında kullanacak.

Merkel, eylem planının ayrıntıları için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birçok kez görüştü.

'AB ve Schengen bölgesi için ağır sonuçları olur'

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye ile üzerinde anlaşılan planın hayata geçirilmemesi halinde AB ülkelerinin sınırlarını kapatacağı uyarısında bulundu. Merkel, sınırların kapatılmasının Yunanistan, AB ve Schengen bölgesi için ağır sonuçları olacağını vurguladı.

Angela Merkel, Stuttgarter Zeitung'a verdiği demeçte de Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'nın ortak çağrısına yanıt verdi. AB üyesi dahi olmayan Makedonya'nın Yunanistan sınırına çekilecek tel örgünün Yunanistan'ı zor durumda bırakacağına işaret eden Merkel, "Bu hem Avrupalılıktan uzak bir eylem olur hem de sorunlarımızı çözmez" dedi.

'Gülünç olur'

AB zirvesinde mültecilerin üye ülkelere kontenjan usulüyle dağıtımının konuşulmayacağını belirten Merkel, henüz geçen yıl alınan kararın hayata geçirilmemiş olmasını hatırlatarak, "Konuyu yeniden tartışmaya açmak gülünç olur" ifadesini kullandı.

Sığınmacıları yeniden yerleştirme programı eylül ayında kararlaştırılmıştı. Program, İtalya ve Yunanistan'da bulunan yaklaşık 160 bin sığınmacının Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerine naklini öngörüyor. Yeniden yerleştirme programı kapsamında şimdiye kadar 600 dolayında sığınmacı başka ülkelere yerleştirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Başbakanı Angela Merkel Avrupa BirliğiBaşbakanı Angela MerkelTürkiyeAvrupa BirliğiEuroSuriyeliTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBaşbakan Ahmet DavutoğluSchengenBaşbakanı Merkel TürkiyeYunanistanMerkel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24