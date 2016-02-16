Merkel AB zirvesinde Türkiye ile anlaşma için bastıracak



Almanya Başbakanı Angela Merkel, 18-19 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan AB zirvesinde, "mülteci krizi konusunda Türkiye ile üzerinde anlaşılan eylem planını hayata geçirmek için var gücüyle çaba harcayacağını" söyledi.

Türkiye'ye 3 milyar euro verilecek

Geçen yıl Türkiye ile Avrupa Birliği arasında kararlaştırılan eylem planında, AB'ye olan sınırlarını daha sıkı denetlemesi kaydıyla Türkiye'ye 3 milyar Euro'luk destek sağlanması öngörülüyor. Türkiye, AB'nin para yardımını Suriyeli mültecilere yardım çalışmalarında kullanacak.

Merkel, eylem planının ayrıntıları için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birçok kez görüştü.

'AB ve Schengen bölgesi için ağır sonuçları olur'

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye ile üzerinde anlaşılan planın hayata geçirilmemesi halinde AB ülkelerinin sınırlarını kapatacağı uyarısında bulundu. Merkel, sınırların kapatılmasının Yunanistan, AB ve Schengen bölgesi için ağır sonuçları olacağını vurguladı.

Angela Merkel, Stuttgarter Zeitung'a verdiği demeçte de Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'nın ortak çağrısına yanıt verdi. AB üyesi dahi olmayan Makedonya'nın Yunanistan sınırına çekilecek tel örgünün Yunanistan'ı zor durumda bırakacağına işaret eden Merkel, "Bu hem Avrupalılıktan uzak bir eylem olur hem de sorunlarımızı çözmez" dedi.

'Gülünç olur'

AB zirvesinde mültecilerin üye ülkelere kontenjan usulüyle dağıtımının konuşulmayacağını belirten Merkel, henüz geçen yıl alınan kararın hayata geçirilmemiş olmasını hatırlatarak, "Konuyu yeniden tartışmaya açmak gülünç olur" ifadesini kullandı.

Sığınmacıları yeniden yerleştirme programı eylül ayında kararlaştırılmıştı. Program, İtalya ve Yunanistan'da bulunan yaklaşık 160 bin sığınmacının Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerine naklini öngörüyor. Yeniden yerleştirme programı kapsamında şimdiye kadar 600 dolayında sığınmacı başka ülkelere yerleştirildi.