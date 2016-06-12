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Ekonomi
Deutsche Welle

Merkel: AB ticaret savaşları istemiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel üç günlük Çin ziyareti çerçevesinde Pekin'de.

12 Haziran 2016 20:02


Almanya Başbakanı Angela Merkel 3 günlük Çin ziyaretine başladı. Başbakana 6 kabine bakanı ve büyük Alman firmalarının üst düzey yöneticilerinin oluşturduğu kalabalık bir delegasyon eşlik ediyor.

Angela Merkel'in ilk durağı Çin Bilimler Akademisi oldu. Merkel burada yaptığı konuşmada "Büyük ticaret savaşları kimsenin çıkarına değil. AB ve Çin arasında böyle bir şey yaşanmasını istemiyoruz. Ancak bu aynı zamanda mevcut problemler üzerinde konuşmamız gerektiği anlamına geliyor" dedi.

Çin'in şu anda üretim fazlası olan büyük miktarda çeliği ihraç ettiğini belirten Merkel, bunun Avrupa çelik sanayisi için büyük bir sorun oluşturduğunu kaydetti. Merkel "Bu nedenle adil rekabet koşulları oluşturmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Yarın Pekin'de dördüncü Çin-Almanya hükümetler arası istişareler toplantısı düzenlenecek. Merkel'in üç günlük ziyareti boyunca ülkede ekonomik göstergelerin kötüleşmesi nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen Alman yatırımcıların durumu, Çin'deki aşırı üretim, ucuz ithalat, Çin'e piyasa ekonomisi statüsü tanıması, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetleri ve insan hakları konularının gündeme gelmesi bekleniyor.

Piyasa ekonomisi statüsü

Dünya Ticaret Örgütü Çin'e 2001 yılında piyasa ekonomisine geçiş için 15 yıllık bir geçiş süreci tanımıştı. Bu süre 2016 yılında sona eriyor. Çin bu nedenle AB'den piyasa ekonomisi statüsünü tanımasını talep ediyor. Ancak AB'ye üye ülkelerden bazıları Çin ekonomisinin halen büyük oranda devlet kontrolü altında bulunduğu gerekçesiyle buna karşı çıkıyor.

Almanya’nın bu konuda tek başına karar vermesinin mümkün olmadığını belirten Almanya Başbakanı Angela Merkel, öte yandan piyasa ekonomisi statüsü olmaksızın fiyat indirimi yoluyla oluşan haksız rekabetle mücadeleden korunmanın da kolay olmayacağına vurgu yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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