Merkel: AB kritik durumda

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB) "kritik bir durumda" olduğunu söyledi.

Slovenya'nın başkenti Bratislava'da bugün başlayan AB Zirvesi öncesi gazetecilere konuşan Merkel, birlik üyesi ülkelerin bazı alanlarda daha yakın işbirliği yapabileceklerini göstermesi gerektiğini belirtti.

"Avrupa için çözümler bulmamız lazım. Kritik bir durumdayız" diyen Merkel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'nın tüm sorunlarını tek bir zirvede çözemezsiniz. Öncelikle yapmamız gereken, güvenlik ve terörle mücadele ile savunma alanlarında, daha iyi işler yapabileceğimizi göstermek."

Merkel, AB üyesi ülkelerin, ekonomi politikaları konusunda da işbirliğini artırmaları gerektiğini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da AB liderlerinin önünde daha fazla entegrasyona yönelmek ve Avrupa projesine yeni bir ivme kazandırma yönünde hareket etmek arasında bir seçim yapması gerektiğini vurguladı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise "Avrupa uyurgezer bir şekilde yanlış yöne doğru yürümekten vazgeçmeli" dedi.

Avrupa Birliği liderleri Bratislava'daki zirvede, AB projesine güvenin yeniden tesis edilmesini ele alacaklar.

Zirvede İngiltere'nin AB'den ayrılma müzakereleri gündeme gelmeyecek ancak birliğin geleceği tartışılacak.

AB ülkeleri ayrıca Euro Bölgesi ekonomisini nasıl geliştireceklerini ve göç dalgasına karşı ne yapılması gerektiğini konusunda da görüş alışverişinde bulunacak.