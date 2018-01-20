Merkel AB ile Erdoğan'ı buluşturma planından memnun

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Dönem Başkanı Bulgaristan Başbakanı Boris Borisov ile bugün başkent Sofya'da biraraya geldi. Merkel Borisov ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye'ye atfen "Mevcut sorunları çözebilmek için komşularımızla düzgün bir ilişkiye ihtiyacımız var" dedi. Merkel sözlerini "Bu nedenle Bulgaristan Başbakanı'nın mevcut sorunlar hakkında açıklıkla konuşmak üzere AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'nun başkanları ile Türk Cumhurbaşkanı'nın biraraya getirme girişimini memnuniyetle karşılıyorum" şeklinde sürdürdü. Merkel, Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılması planlanan bu zirveyi diyalog açısından olumlu bir fırsat olarak gördüğünü ifade etti.

AB Konseyi Başkanlığını Bulgaristan'ın üstlenmesinin ardından, Sofya'dan Türkiye'yi destekleyici açıklamalar gelmişti. Bulgaristan Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin AB için önemli bir partner olduğunu ve AB-Türkiye ilişkilerinin iyileşmesi için çalıştıklarını açıklamıştı.

Zirve basına yansımıştı

Die Welt gazetesi Brüksel'deki diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB'nin önde gelen temsilcilerinin Mart ayı sonunda biraraya gelmesinin planlandığını belirtmişti. Ancak AB yetkilileri, gazetede geçen Perşembe günü yayımlanan haberi ve böyle bir buluşmanın planlandığını doğrulamamıştı.

AB'nin önde gelen temsilcileri ile Erdoğan arasındaki son buluşma geçen yıl mayıs ayında Brüksel'de yapılan NATO zirvesi çerçevesinde gerçekleşmişti. AB, mülteci krizinin çözümü ve terörle mücadele kapsamında Türkiye ile işbirliği yapıyor. Ancak Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerilim, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilere de olumsuz yansımıştı.

Almanya'nın Türkiye'nin AB üyeliği konusundaki tavrı

Almanya, Türkiye ile AB arasındaki müzakerelere son verilmesinden yana bir tavır sergileniyor.

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yapılan koalisyon ön görüşmeleri sonrasında hazırlanan mutabakat belgesinde Türkiye ile "AB üyelik müzakerelerinde hiçbir yeni faslın açılmaması ve görüşülen hiçbir faslın da kapatılmamasını istiyoruz" ifadesi yer almıştı. Ayrıca belgede, Türkiye yükümlülüklerini yerine getirene kadar vize mecburiyetinin kaldırılmayacağı ve Gümrük Birliği'nin genişletilmeyeceği de belirtilmişti. Bu tutuma neden olarak da Türkiye'de "demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarının durumunun kötüleşmesi" gösterilmişti.

DW/dpa, JD/ÖA

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