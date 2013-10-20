Merkel AB için Türkiye'ye yeşil ışık yaktı

Spiegel'in haberine göre, müzakerelerde yeni başlığın açılması konusunda Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ve Başbakan Angela Merkel uzlaşmaya vardı.

22. "Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu" başlığının haziran ayında açılması planlanmış ancak Gezi olayları sonrasında AB ile Türkiye arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve Almanya'nın itirazları nedeniyle başlığın açılması ertelenmişti.

AB dışişleri bakanları, haziran ayında yaptıkları toplantıda faslın açılması konusunda siyasi uzlaşma sağlamış ancak 22. başlığın resmî açılışının yapılacağı Hükümetler Arası Konferansın (HAK) toplanması kararı, Türkiye hakkında AB İlerleme Raporu'nun açıklanması sonrasına bırakmıştı.

Alman Dışişleri'nden olumlu görüş

Alman haber ajansı DPA'nın Spiegel'den aktardığı habere göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı 16 Ekim'de açıklanan İlerleme Raporu sonrasında Türkiye ile başlığın açılması konusunda olumlu yönde değerlendirmelerini Başbakanlık'a iletirken, bu konuda Merkel ile Westerwelle arasında uzlaşma sağlandı.

Salı günü Lüksemburg'da yapılacak AB Genel İşler Konseyi Toplantısı'nda diğer AB üyesi ülkelerin de olumlu tavır alması durumunda 22. başlığın resmen açılması Hükümetler Arası Konferans için tarih belirlenmesi bekleniyor.

Almanya'da 22 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrasında ortaya çıkan siyasi tablo nedeniyle Merkel'in Türkiye'nin AB müzakereleri konusunda izleyeceğipolitika konusunda soru işaretleri ortaya çıkmıştı.

Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) seçimlerden zaferle çıkarken, koalisyon ortağı liberal Hür Demokrat Parti (FDP) barajın altında kalmış, Meclis'e girememişti. Hristiyan Birlik partileri Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine karşı çıkarken, Dışişleri Bakanı Westerwelle'nin partisi FDP müzakere sürecini güçlü bir şekilde destekliyordu.

Spiegel'in haberine göre Westerwelle'nin yönetimindeki Dışişleri Bakanlığı görüşünde, Türkiye'de son haftalarda ifade ve toplanma özgürlüğü konularında çok daha yoğun tartışmaların sürdüğüne işaret ederken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan son demokratikleşme paketinin de "doğru yönde atılmış bir adım" olduğu yorumunu yaptı. Habere göre Alman Dışişleri, Türkiye'nin AB sürecinde insan hakları ve yargı konularını ilgilendiren diğer müzakere başlıklarının da daha erken açılması gerektiği görüşünü savundu.

Westerwelle, Avrupalı mevkidaşlarıyla görüşecek

AA'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre Pazartesi günü Lüksemburg'daki AB dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek olan Westerwelle, Türkiye konusunda da mevkidaşlarıyla görüş alışverişinde bulunacak. Westerwelle, partisi FDP'nin baraj altında kalmasına rağmen, Almanya'da yeni hükümet kurulana kadar görev başında kalacak. Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik partileri yeni koalisyon hükümeti için Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile gelecek hafta müzakerelere başlamayı hedefliyor. Bu müzakereler sonuçlanana kadar mevcut kabine görevine devam edecek.

Merkel'in olası yeni koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar da Türkiye'nin AB sürecine destek verirken, yeni koalisyonda Dışişleri Bakanlığı koltuğunun hangi partide olacağı konusunda belirsizlik sürüyor.