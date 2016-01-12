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Merkel: 8 vatandaşımız İstanbul gezilerinden geri gelemeyecekler

Sultanahmet'teki saldırıda 8 Alman vatandaşının hayatını kaybettiği, 9'unun da yaralandığı belirtildi

12 Ocak 2016 22:25

Sultanahmet Meydanı'nda saat 10:20 sıralarında gerçekleştirilen canlı bomba saldırısın ardından açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, sekiz Alman vatandaşının İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda dokuz Alman'ın da yaralandığı belirtildi. 

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Merkel, "Vatandaşlarımız İstanbul gezilerinden geriye gelemeyecekler. Bu zor zamanlarda ailelerinin yanındayız. Teröristler herkesin düşmanı" dedi.

Konuyla ilgili bu akşamki Bakanlar Kurulu'nda bakanları bilgilendireceğini ifade eden Merkel, konuyla ilgili Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü belirtti.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüşerek, terör saldırısında hayatlarını kaybeden Alman vatandaşları için taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah İstanbul'da meydana gelen terör saldırısında hayatlarını kaybeden Alman vatandaşları için Şansölye Merkel'e taziyelerini iletti. Şansölye Merkel'den taziye dileklerinin olayda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine de iletilmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yaralılara da şifa dileğinde bulunduğu belirtildi. Terörün dini, milliyeti, kimliği olmadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralıların tedavisi için gereken her şeyin yapılmakta olduğuna da değindi. Erdoğan ve Merkel'in, terörün her türüyle kararlılıkla mücadele konusunda ortak duruş ve dayanışma sergilemenin önemini vurguladıkları, bu çerçevede emniyet ve istihbarat makamları arasındaki işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

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