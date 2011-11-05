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Dünya

Merkel: "Daha iyi durumda olacağımız güne kadar 10 yıl geçecektir" BERLİN (A.A)

05 Kasım 2011 15:07

-Merkel: "Daha iyi durumda olacağımız güne kadar 10 yıl geçecektir" BERLİN (A.A) - 05.11.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, avro krizinden sonra yeniden iyi bir konuma gelmeleri için en az 10 yıl daha geçeceğini söyledi. Merkel, başbakanlığın resmi internet sayfasında yayınlanan haftalık video mesajında, borçların onlarca yıldan beri birikmiş olduğunu, bu nedenle borç krizinin bir anda çözülemeyeceğini belirterek, "Daha iyi durumda olacağımız güne kadar 10 yıl geçecektir" şeklinde konuştu. Önlerinde çok zorlu bir yolun olduğunu ifade eden Merkel, "Avrupa'nın durumu iyi olmazsa Almanya'nın durumu da iyi olmayacaktır" dedi. Bu nedenle Avrupa'da durumun düzeltilmesi için her türlü çabanın harcanması gerektiğini kaydeden Merkel, yine de mevcut durumu gözden geçirdiğinde karamsarlığa düşmek için bir sebep olmadığına inandığını, Avrupa'da tüm ülkelerin yoğun şekilde çaba harcaması ve görevlerini yerine getirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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