-Merkel: "Bu suçlar, ülkemiz için bir ayıptır" ANKARA (A.A) - 19.11.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan Neonazi terör örgütü ve muhtemel istihbarat bağlantılarıyla ilgili olarak, "Sadece aileleri değil, bizler, hepimiz faillerin kim olduğunu, olayların birbiriyle bağlantısını bilen suç ortaklarının olup olmadığını öğrenmek istiyoruz. Bu nedenden ötürü bu olayları aydınlığa kavuşturana kadar huzura ermeyeceğiz" dedi. Merkel, Türk toplumuna yönelik yayımladığı video kaydında, bugün, kendisini ve büyük bir çoğunluğu günlerdir sarsan ve düşündüren konuyu konuşmak istediğini belirterek, "On insanın ölümünün -Türkiye'den sekiz kişi, bir Yunan ve Thüringen'den bir kadın polis- tüm ayrıntılarını bilmiyoruz, fakat tüm ipuçları, bu cinayetlerin fanatikler tarafından, neonazilerce işlendiğine işaret ediyor. Köln'de düzenlenmiş olan dehşet verici bir bombalı saldırının da muhtemelen bu fanatiklerin hesabına yazılması gerekiyor. Bu suçlar, ülkemiz için bir ayıptır" diye konuştu. İlk düşündüğünün failler değil, kurbanların yakınları ve aileleri olduğunu söyleyen Merkel, şöyle konuştu: "Şunu söylemek benim için çok önemli; Onlarla birlikte yas tutuyorum ve Almanya'da milyonlarca insan da bize katılıyor. Sevdikleri bir insanın ölümünün üstesinden gelmek zorunda kaldıkları gibi, yıllarca bunun nasıl olduğuna dair var olan bir belirsizlik içinde yaşamak zorunda kaldılar. Sadece aileleri değil, bizler, hepimiz faillerin kim olduğunu, olayların birbiriyle bağlantısını bilen suç ortaklarının olup olmadığını öğrenmek istiyoruz. Bu nedenden ötürü bu olayları aydınlığa kavuşturana kadar huzura ermeyeceğiz. Almanya bir hukuk devletidir ve bu hukuk kaç yıldır bizimle yaşadığı ve ne zaman ülkemize geldiğine bakmadan, her bir insan için geçerlidir. Ülkemizde yaşayan insanları birleştiren bağ, hukukun gücüne olan inancımızdır." Nefret ideolojisini Almanya'da bazı kafalardan halen çıkartamamış olmalarının kendisini düşündüren ikinci konu olduğunu aktaran Merkel, şunları kaydetti: "Bu noktada hepimiz sorumluluğu üstlenmemiz gerekir. Tabii ki, özellikle de Federal Şansölye (Başbakan) olarak benim. Nefret, ırkçılık, antisemitizm ve neonaziliği insanların kafalarından çıkarmayı başarmak zorundayız. Federal hükümet olarak bu bizim görevimizdir. Bunu başarmadan rahata ermemeliyiz. İşte bu nedenle, ülkemizde tam da bunun için çaba gösterme cesaretine sahip olan her bir insana teşekkür etmek istiyorum.''