-MERKEL: "ASİMİLASYON GÜNDEMİMİZDE DEĞİL" BERLİN (A.A) - 09.10.2010 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, asimilasyon konusunun Alman hükümetinin gündeminde bulunan bir konu olmadığını, ülkede yaşayan Türklerin Alman toplumuna uyumu konusuyla ilgilendiklerini söyledi. Merkel, başkent Berlin'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Erdoğan'a "Asimilasyon insanlık suçudur" şeklindeki sözlerinin hala arkasında durup durmadığının sorulması üzerine Erdoğan'ın verdiği yanıttan sonra söz alarak, "Asimilasyon gündemimizde olan bir konu değil" dedi. Almanya'da asimilasyon yerine Türklerin Alman toplumuna uyumu konusuyla ilgilendiklerini ifade eden Merkel, ülkede yaşayan Türklerin Almanca öğrenmesinin, Alman toplumunun değerlerini benimsemelerinin ve özellikle okulu yarıda bırakan Türk gençleri için fırsat eşitliği yaratılmasının önemli olduğunu kaydetti. Türkiye'nin AB üyeliği sürecini canlandırmak amacıyla somut girişimleri olup olmayacağı sorusuna karşılık da Merkel, müzakerelerin ucu açık sürdürüldüğünü, bu konuda görüşbirliği içinde olduklarını, Kıbrıs'a yapacağı bir ziyaret sırasında adada çözüm bulunması için de tarafları harekete geçirmeye çalışacağını, Kıbrıs sorununun çözümünün Türkiye'nin, Avrupa'nın ve tüm bölgenin çıkarına olacağını söyledi. Bir gazetecinin, yeni fasılların açılmasının siyasi nedenlerle engellendiğini belirtmesi üzerine Merkel, bu sorunun aşılması için Kıbrıs Rum kesimiyle temaslarda bulunduklarını kaydetti. Merkel, konuşmasında da terörizme karşı mücadele etmek amacıyla iki ülke içişleri bakanlıkları tarafından bir komisyonun kurulacağını söyledi. Başbakan Erdoğan ile ikili ilişkilerin ve uluslararası konuların yanı sıra ağırlıklı olarak Türklerin Almanya'ya uyum konusunu ve sorunları ele aldıklarını belirten Merkel, ekonomik ilişkileri de ele aldıklarını ve Erdoğan'ı gelecek yıl 28 Şubatta, Türkiye'nin konuk ülke olması vesilesiyle Hannover kentinde düzenlenecek CeBIT bilişim fuarına davet ettiğini söyledi. Türk işçilerinin Almanya'ya göçünün 50. yılının gelecek yıl içinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak olması vesilesiyle de Erdoğan'ı Almanya'ya davet ettiğini ifade eden Merkel, görüşmede G-20 ve NATO zirvesi hazırlıklarını ve Kıbrıs konusunu da ele aldıklarını bildirdi.