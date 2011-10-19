-Merkel: "AB bir zirveyle krizi çözemez" BERLİN (A.A) - 19.10.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, 23 Ekim'de düzenlenecek zirvede borç krizinin çözümü konusunda önemli bir adım atacağını, ancak daha fazla adımın gerekli olacağını söyledi. Merkel, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, ''AB zirvesi önemli bir adım, ancak bunu daha fazla adım atılması izleyecek, çünkü bu borç krizinin aşılmasıyla ilgili. Bu borçlar onlarca yılın birikimi ve bu yüzden birisi bu sorunu bir zirvede çözemez, ancak çözüm zor olacak, uzun vadeli çalışmayla olacak'' dedi. Almanya Başbakanı Merkel, ''Bununla birlikte konuyla ilgili önemli kararlar alabileceğimizi düşünüyorum'' diye konuştu. Berlin'i ziyaret eden Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica ile görüşen Merkel, AB'nin, Kasım ayında Fransa'nın Cannes kentinde yapılacak G-20 zirvesinde Güney Amerika'nın Mercosur bloku (Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Urugay) ile ticaret anlaşmasını değerlendireceklerini de ifade etti. AB ve Mercosur, 750 milyon kişiyi kapsayan ve yılda 125 milyar dolarlık bir ticari değeri olan serbest ticaret anlaşmasını uygulamaya geçirmek için yıllardır çaba gösteriyor.