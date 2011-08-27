T24 LogoT24 Logo
Dünya

Merkel: " Libya için BM barış gücüne destek veririz" BERLİN (A.A)

27 Ağustos 2011 18:52

-Merkel: " Libya için BM barış gücüne destek veririz" BERLİN (A.A) - 27.08.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya için oluşturulacak olası bir BM barış gücüne ülkesinin destek vereceğini ve Libya'nın yeniden imarına katkı sağlamak istediklerini söyledi. Başbakan Merkel, yarın yayınlanacak "Bild am Sonntag" gazetesine yaptığı açıklamada, BM'nin Libya için oluşturacağı olası bir barış gücüne katkı sağlamaya hazır olduklarını belirterek, "Eğer biz Almanlara sorulursa tabii ki neler yapabileceğimizi inceleyeceğiz" dedi. Libya'nın yeniden imarına katkı sağlamaya hazır olduklarını da ifade eden Merkel, "Yeni bir Libya kurulacaksa Almanya tabii ki buna katılarak destek verecektir. Libya'daki yeni kuruluşlar hangi alanda isterse Almanya memnuniyetle danışmanlık ve yardım yapacaktır, çünkü sadece Almanya'da Kaddafi rejiminin milyarlarca avrosunu dondurduk. Bu para halka aittir ve yeniden imar için çok iyi bir şekilde kullanılabilir" diye konuştu. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin BM Savaş Suçluları Mahkemesinde yargılanmasını da öneren Merkel, "Kaddafi, muhaliflerine hiç bir zaman imkan vermediği şekilde hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda bir davaya tanık olmalı" ifadelerine yer verdi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24