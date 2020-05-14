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Spor

Merih Demiral saha antrenmanlarına başladı

Milli futbolcu, ocak ayında sol dizinden sakatlanmış ve ameliyat olmuştu

14 Mayıs 2020 00:16

İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, ocak ayında geçirdiği ameliyatın ardından sahada antrenmanlara başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki milli futbolcunun iyileşmesinin kademeli olarak devam ettiği ve sahada çalışmalara döndüğü belirtildi.

Merih Demiral da Instagram hesabından antrenmandaki bir fotoğrafını paylaşarak, "Başladık" yorumunu yaptı.

Serie A'da Juventus ile Roma arasında oynanan maçta sol dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Merih'in 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu.

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