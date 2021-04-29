Merih Demiral, Premier Lig yolcusu

Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olacağı iddia edildi. İngiliz ekibinin Merih için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı ve Juventus'un da bu teklif karşısında 23 yaşındaki savunmacının gidişine onay vereceği ileri sürüldü.

Calciomercato.com'un haberine göre başarılı defans oyuncusu sezon sonunda İngiliz ekibi Everton'a transfer olacak.



Lacivert beyazlıların Merih Demiral için 30 milyon eurobonservis teklifinde bulunacağı ve yıllık 1,8 milyon kazanan yıldız futbolcuya da yıllık 3 milyon euro maaş vermeyi planladığı iddia edildi.



Juventus'un böyle bir teklif karşısında Merih'in gidişine onay vereceği öğrenildi. Haberde ayrıca, İngiliz devi Manchester United'ın da uzun süredir milli futbolcumuzu takip ettiği belirtildi.

Sözleşmesi 2024'te sona erecek

Sassuolo'dan 2019 yılından Juventus'a transfer olan Merih Demiral, bu sezon Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 23 maçta forma giydi. 23 yaşındaki futbolcunun Juventus ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.