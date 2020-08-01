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Spor

Merih Demiral 201 gün sonra sahalara döndü

01 Ağustos 2020 23:48

Serie A'nın 19. haftasında Roma deplasmanında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Juventuslu milli oyuncu Merih Demiral, 201 gün aradan sonra sahalara döndü.  

Serie A'nın 38. ve son haftasında şampiyon Juventus, Roma'yı konuk ediyor. Ligin 19. haftasında Roma maçında sakatlanan uzun bir sakatlık dönemi geçiren milli oyuncu Merih Demiral da bu akşam oynanan maçın ikinci yarısında görev aldı. 51. dakikada Leonardo Bonucci yerine giren Merih Demiral, 201 gün sonra yeşil sahalara dönmüş oldu. Öte yandan karşılaşma Roma'nın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. (İHA)

                                        

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