Meriç Nehri'nde, hamile kadın ve kız çocuğunun cesetleri bulundu

Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Uzunköprü ilçesindeki Meriç Nehri\'nin farklı noktalarında 30- 35 yaşlarında hamile bir kadın ile 8-10 yaşlarında kız çocuğuna ait cesetler bulundu.

İlçeye bağlı Eski köydeki Meriç Nehri kıyısında ceset olduğunu görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 8-10 yaşlarında bir kız çocuğuna ait olduğunu belirledi.

İlçeye bağlı Gemici köyündeki Meriç Nehri içerisinde ise suyun çekilmesiyle oluşan adacıkta, kimliği tespit edilemeyen, 30-35 yaşlarında ve yaklaşık 5 gündür suyun içinde olduğu değerlendirilen hamile bir kadına ait ceset bulundu.

Cesetler, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.