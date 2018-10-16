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Meriç Deresi'ni evsel atıklar kirletmiş

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Meriç İlçesinde döküldüğü Meriç Nehri ile aynı adı taşıyan derenin beyaz akmasına neyin olduğu, yapılan incelemenin ardından ortaya çıkarıldı

16 Ekim 2018 15:41

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'nin Meriç İlçesinde döküldüğü Meriç Nehri ile aynı adı taşıyan derenin beyaz akmasına neyin olduğu, yapılan incelemenin ardından ortaya çıkarıldı. İncelemede, belediyenin kanalizasyon borusunun çatlak olmasından dolayı dereye evsel atıkların karıştığı belirlendi.
Edirne\'nin Meriç ilçesinde döküldüğü Meriç Nehri ile aynı adı taşıyan Meriç Deresi\'nin dün kirli beyaz ve gri akmasından dolayı gündeme gelmesinin ardından, Edirne Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti. Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör\'ün de katılımıyla derede yapılan incelemede, suyun renginin evsel atıklardan kirlendiği tahmini üzerinde duruluyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Meriç Belediyesi\'nin evsel atıklarını taşıyan kanalizasyon ana boru hattında bir çatlak oluştuğu ve bu çatlaktan sızan suyun dereye karışmasından dolayı derede suyun renginin beyaz ve gri renkte aktığını söyledi.
Meriç Belediye Başkanı AK Parti\'li Nihat Yörük, Meriç Deresi\'ne karışan evsel atık suyla ilgili kanalizasyon borusunun onarımı için çalışma başlattıklarını söyledi.
Yörük, \"Meriç Belediyesi olarak 2014 yılında ilçemize çok güzel bir arıtma tesisi yaptık. Bu tesisimize evsel atıkları taşıyan ana boruda bir çatlak oluşmuş. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, bu çatlağı tespit emesi sonucu hemen orada kepçelerle onarım çalışması başlattık. En kısa sürede sızıntıya neden olan kanalizasyon borusunu onarıp evsel atıkların dereye sızmasını engelleyeceğiz\" dedi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü  yetkilileri ayrıca sudan alınan numunenin analiz için incelemeye gönderildiğini söyledi.

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