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Mergen ve ÇYDD yöneticileri serbest

Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Doğan Gazetecilik İcra Kurulu Üyesi Tijen Mergen'in de bulunduğu 8 kişi serbest bırakıldı.

15 Nisan 2009 03:00

Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Doğan Gazetecilik İcra Kurulu Üyesi Tijen Mergen'in de bulunduğu 8 kişi serbest bırakıldı.

Ergenekon soruşturmasının 12. dalgasında gözaltına alınan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Saymanı Perran Yorgancıgil, sorgusunun ardınan çıkarıldığı adliyeden serbest bırakıldı.

Yorgancıgil'in ardından Doğan Gazetecilik İcra Kurulu Üyesi Tijen Mergen, ÇYDD Bakırköy Şube Başkanı Gülser Alparslan, ÇYDD Beyoğlu Şube Başkanı Oya Adalı, ÇYDD Kartal Şube Başkanı Belkıs Bağ, ÇYDD Avcılar Şube Başkanı Şükriye Varlık ve ÇYDD Tanıtım ve İletişim Birimi Sorumlusu Nursel Gülter serbest kaldı.

Emniyetteki sorgularda dernek yöneticilerine cumhuriyet mitingleriyle ilgili sorular yöneltildi.

Sırada akademisyenlerin sorgusu var

Sivil toplum örgütü yöneticilerinin ardından, yine Ergenekon'un 12. dalgası kapsamında gözaltına rektörlerin ve akademisyenlerin sorgusuna başlanması bekleniyor. Rektörlere 'Sarıkız' adı verilen darbe planlamasına ilişkin iddialar sorulacak.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'a, eski Başbakan Bülent Ecevit'in Başkent Hastanesi'ndeki tedavi dönemine ilişkin sorular sorulması bekleniyor. Haberal'a ayrıca Papalya ve Kent Otel'de yapılan ve hükümeti düşürmeye yönelik olduğu iddia edilen toplantılar da sorulacak.

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