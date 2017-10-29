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Merdivenleri hızla çıkarken fenalaşıp öldü

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da kayınpederinin oturduğu apartmanın merdivenlerini hızla çıktıktan sona daire girişinde fenalaşan 27 yaşındaki Yiğitcan Ayyıldız, kaldırıldığı hastanede öldü

29 Ekim 2017 18:05

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da kayınpederinin oturduğu apartmanın merdivenlerini hızla çıktıktan sona daire girişinde fenalaşan 27 yaşındaki Yiğitcan Ayyıldız, kaldırıldığı hastanede öldü.
Olay, Samsun\'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi\'nde dün gece meydana geldi. İddialara göre kayınpderinin oturduğu 4\'ncü kattaki daireye merdivenlerden hızla çıkan Yiğitcan Ayyıldız, daire girişinde fenalaşarak yere yığıldı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Yiğitcan Ayyıldız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mobilya imalatında çalıştığı ve 3 yıllık evli olduğu belirtilen Yiğitcan Aylıldız\'ın ölümünün şüpheli bulunması sonucu polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı ifade edildi.

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