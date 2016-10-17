'Merdivenden düştü' denilen 3 yaşındaki çocuğun ölüm nedeninin cinsel istismar olduğu ortaya çıktı!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde geçtiğimiz aylarda merdivenden düştüğü iddiasıyla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve 11 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki A.C.K. adlı erkek çocuğunun ölümündeki gerçek, Adli Tıp raporu ile ortaya çıktı. Rapora göre A.C.K.'nın cinsel istismara maruz kaldığı ve hırpalanmak suretiyle ya da sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor



Birgün’de yer alan habere göre, olayın ardından A.C.K.'nın annesi G.K. ile üvey babası İ.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 yaşındaki çocuğun ölümünü şüpheli bulan savcılık, çocuğun kesin ölüm nedenini öğrenmek için Adli Tıp raporu istedi. Adli Tıp raporuna göre harekete geçen savcılık, konuyla ilgili iddianamesini hazırladı. Hazırlanan iddianameye göre, 3 yaşındaki A.C.K.'ya cinsel istismarda bulunup öldürmekle suçlanan anne G.K. ile üvey baba İ.Y. için "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" ve "Çocuğa cinsel saldırıya iştirak" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Tutuklu olan anne ve üvey baba için hazırlanan iddianamenin Gebze Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği öğrenildi.