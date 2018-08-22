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Merdivenden düşen minik Bigen, yaşam savaşını kaybetti

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, evlerinin merdiveninden düşüp yaralanan 2 yaşındaki Bigen Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede 20 günlük yaşam savaşını kaybetti

22 Ağustos 2018 17:33

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, evlerinin merdiveninden düşüp yaralanan 2 yaşındaki Bigen Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede 20 günlük yaşam savaşını kaybetti.
​Narlıkuyu Mahallesi\'nde oturan Yılmaz ailesinin çocukları Bigen, 2 Ağustos\'ta oynarken merdivenlerden düştü. Ağır yaralanan Bigen YIlmaz, yakınları tarafından Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Minik Bigen, buradaki ilk müdahalesinin ardından da özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Bigen Yılmaz, bu sabah yaşamını yitirdi.
Ölümü ile yakınlarını yasa boğan küçük çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.

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