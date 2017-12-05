Merdiven engelini konakla aşan gazilerden başkana sazlı- sözlü karşılama

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da, asansörü olmayan bir binanın 6\'ncı katındaki dernek binalarına gidemeyen bedensel engelli gaziler, \'merdiven\' sorununu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen\'in hediye ettiği konakla aştı. Gaziler, konağı ziyaret eden başkanı sazlı- sözlü karşıladı.

Yaklaşık 7 yıl asansörü olmayan bir binanın 6\'ncı katında bulunduğu için özellikle engelli gaziler derneklerine gidemiyor, hep uzaktan bakıyordu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tarihi Kale içinde bahçesi olan 2 katlı konak şeklindeki Erzurum evini derneğin kullanımına tahsis etti. Böylece gazilerin önündeki en büyük engel kalkmış oldu. Konakta Başkan Sekmen\'i sazlı- sözlü ağırlayan Erzurumlu gaziler, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen\'in kendilerine babalık yaptığını ifade etti. Özellikle bedensel engelli üyeleri için çok sevindiğini vurgulayan Başkan Akgül, şöyle dedi:

\"Derdimizi kimseye anlatamadığımız için bir binanın 6\'ncı kattaki daireyi 7 yıl kullandık. Derneğe, hiçbir sağlık sorunu olmayanlar bile güçlükle çıkıyordu. Bedensel engelli arkadaşlarımız ise bu kadar şanslı değildi. Onları aramızda göremediğimiz için çok üzülüyorduk. Başkanımız Mehmet Sekmen yıllardır yaşadığımız bu sorunu çözdü. Tekerlekli sandalyeye mahkum ve diğer engelli üyelerimiz artık derneklerine rahatlıkla gelip gidebiliyor. Türkiye\'de eşi ve benzeri olmayan bir dernek binasına sahip olduk.\"

Bedensel engelli gazilerden Fırat Küçük ve Hüseyin Tekin üyesi oldukları derneği asansörü olmadığı için bugüne kadar göremediklerini bildirdi. Gazi Fırat Küçük, şöyle dedi:

\"Hüseyin arkadaşımla vatani görevini yaparken çeşitli tarihlerde geçirdiğimiz kaza sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olduk. Dernek binamıza arkadaşlarımız sırtlarına alarak çıkarmak istedi ama biz kabul etmedik. Çünkü sağlam birinin bile çıkmakta güçlük çektiği derneğe bunu kabul edemezdik. Gaziler günü gibi özel günlerde biz hep aşağıda beklerdik. Hüseyin ve benim dışımda herkes derneğe çıkar bayramlaşır, sohbet eder veya sorunlarını anlatırdı. Biz çıkamamanın üzüntüsü yaşardık. Kışın zaten evden dışarı çıkmaz hapis hayatı yaşardık. Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen\'in sayesinde müstakil ve çok güzel bahçesi olan bir yere kavuştuk. Şimdi kimseye yük olmadan derneğe giriyor ve ziyaretlere katılıyoruz. Günümüzün büyük bir bölümünü burada geçiriyoruz. Çok mutluyuz.\"

Şehit ve gazilerimizin yaptığı fedakarlık yanında belediye olarak kendilerine sundukları imkanların sözü dahi edilemeyeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen şunları söyledi:

\"Şehitlerimizin bütün yakınları ve gazilerimiz devlete emanettir. Onları korumak, gözetmek, kollamak bizim görevimizdir. Biz hiçbir maddi karşılığın bir insanın canını feda etmesinden, bunu göze alarak kendisini öne atmasından önemli olmadığını biliyoruz. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz söz konusu olunca en ufak bir aksaklık bizim için eziyet anlamına gelir. Sizlerin sayesinde evimizde huzur içinde uyuyoruz. Bu vatan için kimi canını verdi, kimi uzuvlarını bıraktı. Şehit yakınlarına ve gazilerimize kapılarımız sonuna kadar açıktır. Her sıkıntınızda bana gelebilirsiniz. İnşallah burayı sizlere layık döşedikten sonra güzel bir açılış yaparız. Güle güle oturun. Sizler mutlu olunca bizlerde mutlu oluyoruz.\"



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