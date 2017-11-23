T24 LogoT24 Logo
Gündem

Merdiven çöktü işçi altında kaldı

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) Kadıköy'de bir inşaatta kalıpların söküldüğü sırada çökme meydana geldi

23 Kasım 2017 14:04

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) Kadıköy\'de bir inşaatta kalıpların söküldüğü sırada çökme meydana geldi. Çöken merdivenin altında kalan bir işçi yaralandı
Olay 09.30 sıralarında Erenköy Taş Mektep Sokak\'ta meydana geldi. 10 katlı binanın bodrum katında çalışan işçi Erdal Köseoğlu\'nun üzerine beton merdiven çöktü. Kazayı gören işçiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri mahsur alan işçiyi kurtardı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı işçi, sağlık ekiplerince Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. 

\"KALIP ÇALIŞMASI YAPILIYORDU\"
İnşaatta çalışan bir işçi, \"Kalıp çalışması yapılıyordu, beton blok arkadaşımızın üzerine düştü, durumu hafif\" diye konuştu.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
 
(FOTOĞRAF)


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CengizDHA KadıköyErenköy Taş Mektep SokakErdal KöseoğluKazayıKısaHayatiMedeniyetGöztepe EğitimAraştırma HastanesiYAPILIYORDU" İnşaattaPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24