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Merdan Yanardağ: Ekrem İmamoğlu’na kumpas kurulacaktır

"Kaftancıoğlu’nun hakkında verilen ceza bir projenin etabıdır."

12 Mayıs 2022 20:48

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın onanması hakkında yorum yaptı. Yanardağ, Kaftancıoğlu’na verilen cezanın bir operasyonun ilk adımı olduğunu söyleyerek, "Kaftancıoğlu’nun hakkında verilen ceza bir projenin etabıdır. Ardından emin olun Ekrem İmamoğlu’na karşı bir kumpas kurulacaktır." ifadelerini kullandı.

18 Dakika programında konuşan Merdan Yanardağ, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis cezasını değerlendirdi. Yanardağ, "Kaftancıoğlu’na verilen ceza AKP iktidarının Türkiye’yi faşizan ve totaliter bir rejimle yönettiği anlamına geliyor.  Ardından emin olun Ekrem İmamoğlu’na karşı bir kumpas kurulacaktır. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik bir polis adliye operasyonu çekilebilir” dedi.

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