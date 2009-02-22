Mercedes’ten krizde çalışanları kollayan önlem

700 kişiyi ikramiye verip emekliye ayıran Mercedes Benz, kalanlar için sendikayla ilginç bir anlaşma yaptı. Çalışanlar az çalışmasına karşın tam maaş alacak, işler açılınca borçlandığı saatleri mesai ile ödeyecek.



"Mercedes Benz Türk, 2008 sonunda iki fabrikasında 700 kişiyle yollarını ayırma kararı aldı. 4 bin 200 kişiyle yola devam ediyor. Ancak işçilerin 2008'de önceki yılın üretim rekorunu kırma hedefi vardı. Ertesi gün çalışmayacağını bilenler bile son dakikaya kadar çalıştı. Ayrılanlar için bir veda partisi düzenleme kararı almıştık. Ancak ayrılacaklar hedefi tutturmak için gece yarısına kadar çalıştı. Sonuçta, aralarında işten ayrılacakların olduğu birçok çalışan kendi veda partisine geç kaldı. Birçok ülkede çalıştım ama Türkiye dışında bunu başka bir ülkede göremezsiniz."



İşçiler İstanbul’a geldi



Bu sözler Mercedes Benz Türk'ün Başkanı Jünger Ziegler'e ait. Ziegler bağlılığı, 'çalışanlara iyi zamanda iyi şartlar kötü zamanda da yanında olmayla' açıkladı. Sabah gazetesinde yer alan bir habere göre açtıkları emeklilik paketiyle 700 çalışanıyla yollarını ayırdıklarını kaydeden Ziegler, kalan işçilerin de bu gelişmeden olumsuz etkilenmemesi için sendikayla birlikte istihdamı koruma paketini devreye soktuklarını söyledi.



Oldukça ilginç paketin ilk ayağı, Aksaray'daki kamyon fabrikasında işlerin yavaşlaması nedeniyle burada çalışan 100 işçinin İstanbul Hoşdere'deki fabrikaya getirilmesini içeriyor. Gerekçesini "Kalifiye eleman sorunu yaşamamak ve çalışanları işten çıkarmamak" olarak sıralayan Ziegler, İstanbul'a gelmeyi kabul edenleri 1 Şubat'tan itibaren eğitime aldıklarını belirterek şunları söyledi: "İstanbul'a gelmeyi kabul edenlere kalacakları yer temin ettik. Eğitimleri bitiyor ve 1 Mart'ta Hoşdere'deki otobüs fabrikasında işbaşı yapacaklar. Ayda iki kere evlerine göndereceğiz ve yol masraflarını karşılayacağız. Yalnızca parasal açıdan düşündüğünüzde bunların hepsi masraf. Ancak çalışanlarımız şirketimizin en değerli varlığı. O nedenle bunu geleceğe yatırım olarak da görebilirsiniz. İstihdamı yüksek tutmak için elimizden gelen herşeyi yapıyoruz. 1 yıl sonra işler düzeldiğinde karşılıklı oturup burada mı kalacaklar, yoksa Aksaray'a mı dönecekler birlikte karar vereceğiz."



Paketin ikinci ayağına göre düşük kapasite, talep yetersizliği nedeniyle daha az saatlerde çalıştırılan işçilerin maaşında indirim yapılmıyor ve ücretleri tam olarak ödeniyor. İşçiler, şirkete az mesai karşılığında 'çalışma saati' borçlanıyor.



Canlanma 2010 yazında



Zıegler hem içerideki hem de ihraç pazarlarındaki sıkıntı nedeniyle 2009'un zor bir yıl olacağını düşünüyor. 2008'da 1 milyon 150 bin araç üreten Türk otomotiv sanayinin bunun yüzde 80'ini ihraç ettiğini belirten Zıegler "Avrupa'da yüzde 20-25'lik daralma bekliyoruz. Bunun Türk otomotiv sektörünü nasıl etkileyeceğini bir düşünün" dedi. Ziegler'e göre dünyada 2010'un ikinci yarısından önce bir canlanma olmayacak. Önce borsalardan başlayacak. Reel ekonomiye yansıması 6-9 ay gecikmeli olacak.



Almanya'da bu sistem var



Mercedes Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Jürgen Ziegler, işçilerin borçlandıkları çalışma saatlerini ekonominin düzeldiği ve talebin canlandığı dönemde yapacakları fazla çalışmayla şirkete ödeyeceklerini söylüyor. İşçilerin şimdilik içeri borçlandığını kaydeden Jürgen Ziegler, "Sonuçta yönetim riske giriyor. İşler düzelmezse bu yükü şirket karşılayacak. Bu modeli uygulayan ilk firmayız. Almanya'daki fabrikalarımızda böyle bir sistem zaten vardı. Sistem, işler iyi giderken uygulanıyordu. Ancak Türkiye'de risk alarak sistemi tersten uyguladık" dedi.



Ekonomi düzelince emekliler dönebilecek



Zıegler, avantajlı emeklilik paketini kabul edip işten ayrılanların da ekonomi canlandığında geri döneceklerini ve bu konuda taahhütte bulunduklarını söylüyor. Emeklilik paketini hazırlamak için sendika ve işyeri konseyiyle uzun süre görüştüklerini belirten Ziegler 'Paket çalışanlar ayrıldıktan sonra ayakta kalabilmelerine olanak sağlayacak şekilde dizayn edildi. Paketi Aksaray'dan 400, Hoşdere'den de 300 kişi kabul etti' dedi.



'Hükümetin paketindeki gecikme bizi mutlu etmiyor'



Zıegler hükümetin ekonomiye destek paketini sabırsızlıkla beklediklerini belirterek "Bunun gerçekleşmesinin bu kadar uzun süre almasından mutlu değiliz" dedi. Otomotivde teşvikle ilgili beklentinin işleri daha kötü etkilediğini ifade ederek şunları kaydetti: "Herkes vergi inecek ve fiyatlar düşecek diye talebi kesti. Dünyaya bir bakın. Hemen hemen her ülke paket açıklıyor. Bu iyi düzenlenmiş bir paket olmalı. 30 yıllık araçları hurdaya çıkararak sektöre ve ekonomiye katkıda bulunamazsınız. Almanya'daki gibi hurda teşviğine benzer önlemleri devreye sokmak şart. Almanya'da dokuz ve daha yaşlı araçları hurdaya çıkardığınız zaman 2 bin 500 euro teşvik alıyorsunuz."

