Mercedes'in üreticisinden 185 milyon dolar

T24 - Alman Mercedes'in üreticisi Daimler hakkında ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan rüşvet davası sonuçlandı. Sonuca göre, rüşvet iddialarını kabul eden Daimler 185 milyon dolar ödemeyi kabul etti.



ABD Adalet Bakanlığı, şirketin Türkiye dahil 22 ülkede büyük miktarda rüşvet verdiği iddiasıyla dava başvurusunda bulunmuştu.



Dün görülen davada, 185 milyon dolarlık ödeme ikiye bölündü.



Şirket, ABD Adalet Bakanlığı'nın soruşturmayı durdurması için 93.6 milyon dolar, ABD sermaye piyasasının açtığı davayı kapatmak için de 91.4 milyon dolar ödeyecek.



2008 yılında yine bir Alman firması olan Siemens de, Arjantin, Bangladeş, Irak ve Venezuela'da hükümet yetkililerine rüşvet verdiği iddialarının yer aldığı ABD'deki soruşturma nedeniyle 800 milyon dolar ödemişti.









