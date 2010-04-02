T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Mercedes'in üreticisinden 185 milyon dolar

Alman Mercedes'in üreticisi Daimler hakkında ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan rüşvet davası sonuçlandı.

02 Nisan 2010 03:00

T24 - Alman Mercedes'in üreticisi Daimler hakkında ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan rüşvet davası sonuçlandı. Sonuca göre, rüşvet iddialarını kabul eden Daimler 185 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığı, şirketin Türkiye dahil 22 ülkede büyük miktarda rüşvet verdiği iddiasıyla dava başvurusunda bulunmuştu.

Dün görülen davada, 185 milyon dolarlık ödeme ikiye bölündü.

Şirket, ABD Adalet Bakanlığı'nın soruşturmayı durdurması için 93.6 milyon dolar, ABD sermaye piyasasının açtığı davayı kapatmak için de 91.4 milyon dolar ödeyecek.

2008 yılında yine bir Alman firması olan Siemens de, Arjantin, Bangladeş, Irak ve Venezuela'da hükümet yetkililerine rüşvet verdiği iddialarının yer aldığı ABD'deki soruşturma nedeniyle 800 milyon dolar ödemişti.




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24