Mercedes'in yeni E-Serisi'nin Türkiye'de satılacağı tarih belli oldu

Alman otomotiv devi Mercedes'in en çok satan modeli olan E-Serisi yenilenirken, yeni otomobil benzinli, dizel, hibrit, arkadan itiş ve dört tekerlekten çekişli kombinasyonlarına sahip olacak.

Cenevre Otomobil Fuarı’nın iptal edilmesiyle birlikte markalar yeni modellerini fuarda tanıtacakları tarihte canlı olarak internet üzerinden tanıtmaya başladı.



Motor1.com'un haberine göre; satışa sunulduğu 1946 yılından bu yana 14 milyon adedin üzerinde satan E-Serisi Sedan ve Estate, Mercedes-Benz tarihinin en yüksek satış adedine ulaşan modeli olarak öne çıkıyor.

Yeni E-serisi'nin ön kısmında farları, tamponu, motor ızgarası, motor kaputu yenilenirken arka kısım stopları, bagaj kapağı ve tamponuyla tamamen farklılaşmış durumda.

Yeni E-Serisi, benzinlilerde 115 ile 270 kW (156 ile 367 bg) ve dizellerde 118 ile 243 kW (160 ile 330 bg) arasında değişen güç üretimine sahip alternatif motor seçeneklerini kullanıcısına sunuyor.

Elektrik destekli 3.0 litre hacimli motora sahip olan otomobil, turbo ve ek elektrikli kompresör olmak üzere çift aşırı besleme ünitesine de sahip.



Ünite 320 kW (435 bg) güç ve 520 Nm tork üretiyor. EQ Boost marş jeneratörü kısa süreliğine ilave 16 kW (22 bg) güç ve 250 Nm tork kullanıma sunarken, aynı zamanda 48 Volt elektrik sistemini besliyor.

Otomobil gücünü dört tekerleğe birden 9 ileri AMG Speedshift TCT şanzımanla iletiyor.

Yeni E-serisi farklı seçeneklerle ağustos ayından itibaren Türkiye'de satılmaya başlanacak.