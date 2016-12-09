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Spor

Mercedes ilanla F1 pilotu arıyor

Mercedes, F1'de yarışacak yeni pilotlarını bulmak için Autosport dergisine iş ilanı verdi

09 Aralık 2016 21:31

Mercedes, şampiyon olmasının ardından F1’den emekli olduğunu açıklayan pilotu Nico Rosberg’in boşluğunu doldurmak için hareket geçti. Üstelik Mercedes yeni pilotunu bulmak için kapalı kapıların ardında pazarlık yapmak yerine alışılagelmişin dışına çıkarak Autosport dergisine ilan verdi.

‘Kendini motive edebilen, kazanma arzusu güçlü ve takım çalışmasına yatkın’ bir isim arandığı belirtilen ilanda adaylara CV’leriyle birlikte sürüş kalitesini gösterecek derecelerini sunması ve FIA Süper Lisans sahibi olmasının değerlendirmede ‘avantaj’ sağlayacağı kaydedildi.

İlana başvuran ilk isimse F1’in tanıdık yüzlerinden eski Sauber pilotu Kamui Kobayashi oldu. Kobayashi, hazırladığı CV’yi Twitter hesabı üzerinden Mercedes’e ‘ulaştırdı.’

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