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Spor

Mercedes GP'ye dev sponsor!

Malezya'nın ulusal benzin ve doğal gaz şirketi Petronas, Formula 1 takımlarından Mercedes GP'nin ana sponsoru oldu.

21 Aralık 2009 02:00

T24 - Malezya'nın ulusal benzin ve doğal gaz şirketi Petronas, Formula 1 takımlarından Mercedes GP'nin ana sponsoru oldu.


Mercedes GP'den yapılan açıklamada, uzun vadeli sözleşme imzalanan Petronas'ın, takımın ana sponsoru olduğu belirtilirken, finansal detaylar ve sözleşmenin bitiş tarihi hakkında bilgi verilmedi.

Malezya Grand Prix'sinin de sponsoru olan Petronas'ın logosunun, 1 Şubat 2010'da başlayacak sezon öncesi test sürüşlerinden itibaren Mercedes GP'nin aracını süsleyeceği ifade edildi.

Mercedes-Benz, Kasım ayında sezonun markalar şampiyonu Brawn GP'nin yüzde 75.1'ini satın aldığını belirterek, pistlerde bundan böyle ''Mercedes GP'' adıyla boy göstereceklerini açıklamıştı.

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