Mercedes F1, gelecek sezon Bottas'tan boşalan koltuğun Russell'a verileceğini resmen duyurdu

T24 Spor

Formula 1'de Mercedes AMG Petronas, gelecek sezon için Valtteri Bottas'tan boşalan ikinci pilot koltuğu Williams için yarışan Britanyalı pilot George Russell'a verdiğini resmen duyurdu.

Dün Bottas'ın Alfa Romeo'ya imza atacağının resmen açıklanmasının ardından Russell'ın Mercedes'e yükselmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Takım patronu Toto Wolff'un bir süredir George Russell'ın gelecek sene Mercedes'te yarışmaya hazır olup olmadığını değerlendirdiği biliniyordu.

23 yaşındaki Russell, Formula 1'deki en başarılı sezonunu geçiriliyor. Britanyalı pilot, griddeki en yavaş otomobillerden biriyle yarışmasına rağmen Belçika'da ikinci olarak ilk podyumunu kazanmıştı.

Russell, "Gelecek sezona baktığımda çok heyecanlandığımı söylememek yalan olur. Çok büyük bir fırsat ve bunu ellerimden kaçırmamak istiyorum. Çok büyük bir sınav olacağının farkındayım, öğrenmem gereken çok şey var" dedi.

Russell, 7 kez dünya şampiyonu olan Britanyalı pilot Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı olacak.

Formula 1 yorumcusu Serhan Acar Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede, "Beş sezon süren Hamilton - Bottas kadrosundan sonra, Mercedes de 'Tecrübeli şampiyonun yanında genç yetenek' formülüne döndü. HAM devamlılık, RUS takımın geleceği demek. HAM - RUS mücadelesi gerçekten nefes kesecek" ifadelerini kullandı.