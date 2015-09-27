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Spor

Mercedes duble yaptı, Hamilton zafere ulaştı

Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Formula 1'de sezonun on dördüncü yarışı olan Japonya Grand Prix'sini ilk sırada tamamladı

27 Eylül 2015 20:12

Formula 1’de sezonun on dördüncü yarışı olan Japonya Grand Prix’inde Mercedes sezonun sekizinci dublesine imza attı. Suzuka Pisti’ndeki yarışta Lewis Hamilton ilk sırayı alırken, takım arkadaşı Nico Rosberg de ikinciliğin sahibi oldu.
 
Formula 1’de sezonun 14. yarışı Japonya Grand Prix’inde Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton ile zirveye çıkmayı başardı. Mercedes'in diğer pilotu Nico Rosberg de ikinciliği elde ederek, Mercedes AMG Petronas’ın bu sezonki sekizinci dublesini yapmasını sağladı. Geçtiğimiz sezonda da Suzuka Pisti’nde Hamilton birinci, Rosberg ise 2. olmuştu.
 
Suzuka Pisti’nde damalı bayrağı ilk sırada gören Lewis Hamilton, aldığı 25 puan ile 277 puana ulaşarak genel klasmanda liderliğini sürdürdü. Nico Rosberg de elde ettiği ikincilik sonrası hanesine 18 puan daha yazdırdı ve 229 puanla ikinciliğini devam ettirdi. Ferrari pilotu Alman Sebastian Vettel ise Hamilton'ın 20.850 saniye arkasından üçüncü oldu.
 
Bu sezon 14 yarışta sekiz dubleye imza atan Mercedes, takımlar sıralamasında da liderliğini korumaya devam ediyor. Japonya Grand Prix’inde 43 puanla elde eden Mercedes AMG Petronas, zirvede 506 puanla yer alırken en yakın rakibiyle arasındaki puan farkı ise 169 oldu.

Formula 1 sezonunun 15. yarışı 9-11 Ekim 2015 tarihleri arasında Rusya’da düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen Rusya Grand Prix’inde Mercedes AMG Petronas pilotlarından Lewis Hamilton ilk sırayı alırken, Nico Rosberg ise ikinci olmayı başarmıştı.

 

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