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Ekonomi

Mercedes, Atatürk'ün aracının fotoğraflarını yayınladı

Mercedes, Atatürk'ün 1925'de sipariş edilen ve bir yıl sonra da teslim alınan otomobilinin fotoğrafları yayınlandı.

07 Ağustos 2011 03:00

T24 - Daimler AG’nin Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche’nin daha önce Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray Kamyon Fabrikası’nda açıkladığı Mustafa Kemal Atatürk’ün otomobilinin fotoğrafları yayınlandı.




Merkezi Stuttgart’ta bulunan Daimler şirketi, 9.7.1925 tarihinde Sindelfingen’e sipariş verilip, 10 Nisan 1926’da Ankara’da Atatürk’ün kendi imzasıyla teslim aldığı otomobilin fotoğrafları dikkat çekti.
 

Mercedes’ten yapılan açıklamaya göre sipariş verilen model, Sindelfingen’de 1924-1929 tarihleri arasında üretildi. 100 PS ve 4 silindir. Siyah ve koyu yeşil renkteki otomobilde Peter Union marka 6 lastik bulunuyordu. Şoför mahallindeki koltuklar siyah deri, arka koltuklar kumaştı.


Otomobillerin Avrupa’da az kullanıldığı zamanda Daimler şirketi ilk bayiliğini İstanbul’da kurmuştu.



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