Mercedes artık Alman malı olmayacak mı?

T24 - Daimler Anonim Şirketi’nin Sindelfingen’deki Mercedes fabrikalarında çalışanlar işini kaybetmekten korkuyor. Daimler şirketler grubu, C klas Mercedes’lerin montajını Sindelfingen’den ABD’ye nakletmeyi planlıyor.





Hafta başında Sindelfingen tesislerinde görevli on bin Mercedes çalışanı Daimler yönetim kurulundan C klas Mercedes’lerin üretiminin ABD’ye kaydırılmamasını istedi. İşyeri temsilciliği bu modelin en büyük Mercedes tesislerindeki istihdamın korunması açısından son derece önemli olduğunu duyurdu. Yönetim Kurulu Daimler’in en çok satan otomobil modelinin 2014 yılından itibaren kısmen ABD'de üretilmesini kararlaştırdı. 20 000 kişinin çalıştığı Sindelfingen'deki en büyük Mercedes tesislerinden çıkan C modelini 4 500 işçi monte ediyor.





3000 kişi işsiz mi kalkacak?



Daimler yönetim kurulu aylardır bu modelin, şimdiye kadar arazi araçlarıyla R klas Mercedes’lerin imal edildiği ABD’nin Alabama eyaletindeki Tuscaloosa tesislerine nakledilmesinin hesaplarını yapıyor. C klas şimdiye kadar Sindelfingen dışında Bremen, Güney Afrika ve Çin’de imal ediliyordu. Bu modelin Sindelfingen’de kalması için Mercedes işçileri 1996 ve 2004 yıllarında yüksek ücret kaybını göze almışlardı.



Otomobilcilik uzmanı Profesör Ferdinand Dudenhöfer’e göre Sindelfingen’in kazanma şansı yok. Üretimin ABD’ye kaydırılmasının kaçınılmaz olduğunu öne süren Dudenhöfer, düşük Dolar kurunun ve C klas Mercedes’lerin %30’unun ABD’de satılmasının üretim yerinin değiştirilmesini gerektirdiğini söylüyor. Uzman Dolar’ın önümüzdeki yıllarda da ucuz kalacağını ve Dolar’ın daha da devalüe olması ihtimalinin, yeniden 1,50’lik Euro kurunun altına düşme ihtimalinden yüksek olduğunu savunuyor.





“Üretimin yer değiştirmesi kaçınılmaz”



Ferdinand Dudenhöfer Almanya'da istihdam kaybına yol açacak olmasına rağmen şirketin üretimi ekonomik zorunluluklara uydurmaktan başka çaresi olmadığını ve Mercedes üretimindeki Almanya payının %75 dolayında tutulmasının doğru olmadığını belirtiyor. Dudenhöfer, ‘döviz kurlarındaki oynamalardan etkilenmemek için Mercedes’lerin yarısının Almanya’da, yarısının da yurt dışında üretilmesi gerekir’, diyor.





Üretimin ABD’ye kaydırılmasıyla maliyet dezavantajının yarılanabileceğini belirten uzman, Dolar kurunun düşmesi dolayısıyla Almanya’da 50 Euro’yu bulan saat başına işgücü maliyetinin ABD’de 30 Euro’ya gerilediğini hatırlatıyor. C klas Mercedes’lerin, yılda 70 000 adet satıldığı ABD’de üretilmesinin yılda 400 milyon Euro’luk maliyet tasarrufu sağlayacağı hesaplanmış. Sindelfingen tesislerinin günde çıkardığı 1 800 otomobilin üçte birini C modeli oluşturuyor.



C klasın 2007’de piyasaya çıkan son modelinden şimdiye kadar 800 000 adet satıldı. Daimler otomobillerinin %80’ini batı Avrupa’da imal ediyor. Buna karşılık Mercedes’lerin sadece %60’ı batı Avrupa’da satılıyor.