Mercedes, Actros kamyonu Aksaray'da üretecek

T24 - Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Wolf-Dieter Kurz, Aksaray'daki Kamyon Fabrikası'nda ürün yelpazelerini artırdıklarını belirterek, ''Mercedes-Benz kamyonlarının amiral gemisi Actros da artık burada üretilecek'' dedi.



Mercedes-Benz Türk'ün Aksaray Kamyon Fabrikası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kurz, bu fabrikanın 1986 yılında üretime başladığını anımsatarak, Aksaray kamyon Fabrikası'nın dünyanın en modern fabrikalarından biri olduğunu kaydetti.



Kurz, Aksaray'daki Kamyon fabrikası'nın kurulduğu tarihten bu yana 120 binden fazla kamyon ürettiğini ve 22 bin adet taşıtı ihraç ettiğini kaydetti.



2009 yılında 6 ton ve üzeri kamyon pazarında yüzde 33,5'lik, 9 ton ve üzeri kamyon pazarında da yüzde 41,1'lik pazar payına ulaştıklarını dile getiren Kurz, Atego ve Axor modelleri ile piyasanın tartışmasız lideri olduklarını ifade etti.



Kurz, Atego ve Axor modellerinin yanı sıra Mercedes-Benz kamyonlarının premium kategorisi olan Actros'un da ürün gamına eklenmesiyle Aksaray Fabrikası'nın, dünya çapındaki Mercedes-Benz kamyon üretim ağında öneminin daha da arttığını dile getirdi.





Üretim bu yıl sonunda başlayacak



Gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra 2010 yılının sonunda başlayacak olan Actros üretimi ile birlikte Mercedes-Benz Türk'ün motor gücü 160 HP ile 600 HP arasında değişen geniş bir ürün yelpazesini Aksaray üretiminden sunacağını ifade eden Kurz, bu adımın, Mercedes-Benz'in Avrupa'daki iki önemli kamyon üretim tesisi olan Wörth ve Aksaray Fabrikaları için kapasite kullanımında da büyük oranda esneklik sağlayacağını ve kapasite kullanımını iyileştireceğini anlattı.



Kurz ''Aksaray'daki fabrikamızda ürün yelpazemizi artırıyoruz, Mercedes-Benz kamyonlarının amiral gemisi Actros da artık burada üretilecek. Mercedes-Benz Türk, ürettiği modellere amiral gemisi Actros'u da ilave ederek ürün gamını mükemmel hale getiriyor. Bu karar, Daimler'in Mercedes-Benz Türk'e ve Türkiye'ye olan tam güvenini ve Türkiye pazarına verdiği stratejik önemi bir kez daha vurguluyor. Actros'un Aksaray'da üretilmesi, pazardaki konumumuzu güçlendirirken aynı zamanda Türkiye otomotiv sektörüne ve Aksaray ilinin gelişimine de önemli katkılarda bulunacak'' diye konuştu.







