Mercedes, Abu Dhabi GP sonucuna itiraz etti

Mercedes, Red Bull Honda pilotu Max Verstappen'in kazandığı ve şampiyon olduğu Abu Dhabi Grand Prix'i için itirazda bulundu.

Sezonun 22. ve son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sini Red Bull Honda pilotu Max Verstappen kazandı. Haftaya eşit puanda girdikleri Lewis Hamilton'ın önünde sezonu son damalı bayrağını en önde geçen Hollandalı sürücü, Formula 1'de 2021 sezonunun şampiyonu oldu.

Verstappen, 24 yaşında kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Mercedes ise, Max Verstappen'in Lewis Hamilton'u güvenlik aracı çıkmadan geçmesini ve turunu geri alan pilotların konvoyu yakalamadan yarışın yeniden başlamasını protesto etti.

Red Bull Racing takımı patronu Christian Horner ise, "Mercedes’in itirazından dolayı hayal kırıklığına uğradık ama FIA’ya güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

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